Scienziati creano cristalli liquidi molto simili alle loro controparti solide

Un gruppo di scienziati ha progettato nuovi tipi di cristalli liquidi che rispecchiano le strutture complesse di alcune tipologie solide, rappresentando un importante passo avanti nella costruzione di materiali fluidi che possono abbinare la colorata diversità delle forme osservate nei minerali e nelle gemme. I risultati del gruppo potrebbero un giorno portare a nuovi tipi di finestre intelligenti e schermi televisivi o di computer in grado di piegare e controllare la luce come mai prima d’ora, migliorando notevolmente la risoluzione.

La scoperta degli scienziati sui cristalli liquidi

Ivan Smalyukh, autore principale dello studio, ha spiegato che gli scienziati classificano tutti i cristalli conosciuti in sette classi dominati, più molte altre sottoclassi, in parte basate sulle “operazioni di simmetria” dei loro atomi interni. Ad oggi, tuttavia, gli scienziati non sono stati in grado di creare cristalli liquidi, materiali fluenti che si trovano nella maggior parte delle moderne tecnologie di visualizzazione, che hanno gli stessi tanti gusti.

“Sappiamo tutto su tutte le possibili simmetrie di cristalli solidi che possiamo realizzare. Ce ne sono 230”, ha detto Smalyukh. “Quando si tratta di cristalli liquidi nematici, il tipo nella maggior parte dei display, ne abbiamo solo alcuni che sono stati dimostrati finora”.

Nelle loro ultime scoperte, Smalyukh ed i suoi colleghi hanno escogitato un modo per progettare i primi cristalli liquidi che assomigliano a cristalli monoclinici e ortorombici, due di quelle sette classi principali di cristalli solidi. I risultati, ha detto, portano un po’ più di ordine nel caotico mondo dei fluidi. “Ci sono molti possibili tipi di cristalli liquidi, ma, finora, sono stati scoperti pochissimi”, ha detto Smalyukh. “Questa è un’ottima notizia per gli studenti perché c’è molto di più da trovare”.