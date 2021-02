Dopo avervi parlato della speciale promozione di San Valentino lanciata da PosteMobile, non potevamo non citare l’interessante iniziativa lanciata da Vodafone. Il noto operatore telefonico italiano ha fatto sapere che per San Valentino offrirà Giga illimitati gratuitamente a tutti i suoi clienti privati e consumer di rete mobile. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Quale miglior modo per festeggiare il San Valentino se non con una carica di Giga gratuiti? É questo il regalo che Vodafone ha deciso di fare a tutti i suoi clienti, innamorati e non, per San Valentino. Per tutto il giorno del 14 febbraio, sarà possibile navigare illimitatamente senza spendere nulla. Scopriamo le condizioni dell’iniziativa.

Vodafone: Giga illimitati gratis il 14 febbraio

Siete clienti mobili Vodafone? É il vostro giorno fortunato! Domani, 14 febbraio 2021, l’operatore telefonico italiano offrirà, gratuitamente, Giga illimitati a tutti i suoi clienti mobile. La promo si attiverà automaticamente allo scoccare della mezzanotte del 14 febbraio e si disattiverà alle 23:59 dello stesso giorno. I Giga illimitati potranno essere sfruttati anche tramite hotspot personale. Per poterli utilizzare, il cliente dovrà avere credito residuo sulla SIM. Come al solito, i Giga illimitati saranno soggetti a condizioni di uso lecito e corretto.

Vodafone più generosa che mai. Ricordiamo che sono ancora attivabili le strepitose offerte operator attack Special 100 Digital Edition e Special 50 Digital Edition. Quali saranno le altre sorprese in serbo? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Vodafone.it