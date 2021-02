Per più di due mesi, un malato di cancro di 73 anni ha combattuto contro Covid-19. I medici hanno eseguito il sequenziamento genomico su campioni di sangue e respiratori raccolti mentre migliorava e poi, improvvisamente, peggio. Hanno raccontato l’emergere di una serie di mutazioni del coronavirus, inclusa una minacciosa che fa parte dei ceppi del Regno Unito e del Sud Africa, minacciando l’efficacia dei nuovi vaccini.

I dati indicano che alcuni individui immunocompromessi possono diffondere virus infettivi più a lungo di quanto precedentemente riconosciuto. Il rilevamento di RNA subgenomico è raccomandato in individui persistentemente positivi a SARS-CoV-2 come proxy per la diffusione del virus infettivo.

Covid-19, le nuove varianti portano mutazioni di fuga per immunocompromessi

Questi pazienti avevano tutti un sistema immunitario gravemente indebolito, infezioni da Covid-19 di lunga durata e trattamenti intesi a rafforzare la loro risposta immunitaria. Per il virus, erano gli ospiti perfetti per accelerare l’evoluzione naturale e accumulare mutazioni di “fuga“, ossia cambiamenti del DNA che avrebbero dato al microbo un vantaggio in termini di sopravvivenza e gli avrebbero consentito di superare altre varianti se avesse iniziato a diffondersi nella comunità.

Le mutazioni che rendono il virus più trasmissibile e più intrattabile si stanno manifestando ripetutamente, spontaneamente, indipendentemente e in gran parte non rilevate in tutto il mondo. Gli scienziati la chiamano “evoluzione convergente”. Questo fenomeno ha implicazioni per il trattamento di pazienti immunocompromessi, per nuove ondate di pandemia e, soprattutto, per vaccinarci.

Le cellule che rivestono il naso e i polmoni sono particolarmente cariche di ACE2. Quando il virus si copia da solo, occasionalmente commette errori nel suo codice genetico: un refuso qui, una lettera cancellata lì. La maggior parte degli errori è dannoso o insignificante per il virus, ma alcuni sono utili. La variante britannica, nota come B.1.1.7, ha una raccolta di mutazioni, di cui otto che rendono la proteina spike legarsi più strettamente all’ACE2. Il virus infetta più cellule, la carica virale cresce e la trasmissione aumenta.

Il ceppo sudafricano e uno simile emerso indipendentemente in Brasile sono potenzialmente ancora più minacciosi. Non solo si attaccano alle cellule delle vie aeree in modo efficiente, ma bloccano anche l’azione di alcuni anticorpi anti-malattie, inclusi alcuni anticorpi schierati dai nuovi vaccini Covid-19. La terapia con cellule T aveva prodotto cure quasi miracolose in altri tipi di cancro del sangue, ma a costo di danni a breve termine e permanenti al sistema immunitario.

Le cellule B sane, una parte fondamentale dell’immunità protettiva, sono vittime collaterali della terapia con cellule T, quindi i pazienti hanno bisogno di iniezioni di anticorpi per tutta la vita per compensare la perdita. Tredici giorni dopo la sua infusione di cellule T, il paziente è tornato a casa con cancro in declino.

Il virus si evolve e prospera

Tuttavia 12 giorni dopo, era di nuovo in terapia intensiva, tossiva e faticava a respirare. Aveva Covid-19. Oltre all’ossigeno, ha ricevuto plasma sanguigno da un paziente Covid-19 guarito e un ciclo di cinque giorni di remdesivir antivirale. Entrambi sono risultati solo marginalmente efficaci negli studi clinici, ma a quel punto non è stato approvato nessun altro trattamento con Covid-19.

Il paziente di Pittsburgh ha ricevuto due infusioni di plasma, l’ultima tre giorni prima della sua morte per insufficienza respiratoria. Ha anche ricevuto lo steroide desametasone, che attenua l’infiammazione pericolosa per la vita, inibendo la normale risposta immunitaria. I nostri risultati suggeriscono che alcuni pazienti gravemente immunocompromessi con Covid-19 possono richiedere un isolamento più lungo del periodo di 20 giorni attualmente proposto.

Altrettanto agghiacciante, il paziente alla fine non aveva anticorpi, nonostante la terapia al plasma. Il virus, nel frattempo, si è evoluto per avere numerose mutazioni nella proteina spike, inclusa quella che la lega strettamente al recettore ACE2. I ricercatori hanno concluso che il paziente, praticamente senza difesa biologica, aveva una replicazione virale incontrollata e polmonite schiacciante.

Il virus è in continua evoluzione. Anche se questo processo darwiniano sembra essere accorciato nelle persone immunocompromesse, può anche essere favorito da altri fattori: la ripetuta ripresa della trasmissione comunitaria. Persone che rifiutano precauzioni come il mascheramento; mancanza di implementazioni in alcuni paesi poveri.

