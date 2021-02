Virgin ha rivelato la sua visione in merito ai comfort offerti dalle sue navicelle Hyperloop, che viaggiano ad altissima velocità utilizzando la tecnologia del vuoto. Un video che evidenzia le comodità che il servizio sarà in grado di offrire dà ai futuri passeggeri un assaggio di come il viaggio in Hyperloop potrebbe essere una migliore alternativa a treni e aerei. Il veicolo di Virgin è uno dei numerosi progetti in via di sviluppo grazie ai piani dell’azienda di allargare il mercato agli Stati Uniti, all’Europa e al Medio Oriente.

Come l’Hyperloop rivoluzionerà il mondo dei trasporti

Per coloro che si stanno chiedendo cosa distingue l’Hyperloop di Virgin dal trasporto convenzionale, si dice che queste navicelle possano raggiungere velocità fino a 1080 km/h, il triplo rispetto a quella di un treno ad alta velocità. Questo si traduce in un tempo di viaggio più breve rispetto alla maggior parte delle opzioni di trasporto commerciale attualmente disponibili, compresi gli aerei. Ora che ha completato con successo il suo primo test con i passeggeri, Virgin è pronta a mostrare a tutti come sarà l’esperienza del suo viaggio.

Il video promozionale di Virgin rappresenta un’anticipazione delle sensazioni che l’azienda si aspetta che un passeggero di Hyperloop provi, che sembra essere più simile all’esperienza di un sedile aereo di prima classe che a un viaggio in treno. A differenza del primo test, in cui gli occupanti delle navicelle indossano sistemi di ritenuta simili a quelli dei piloti professionisti nelle auto da corsa, la presentazione mostra un ambiente in cui i passeggeri sono in grado di muoversi liberamente.

Nei cubicoli sono presenti portabicchieri e stazioni di ricarica wireless, oltre che di alcune piante per un’estetica più naturale e meno metallica. Inoltre, le navicelle sono dotate di un tetto con finto lucernario progettato per far sentire i passeggeri meno rinchiusi, imitando le condizioni di illuminazione esterna.