Secondo l’ipotesi del tempo fantasma, ci sono storici che credono che l’anno trascorso – il 2020 – sia stato, in effetti, il 1723. Quindi, sempre secondo i loro calcoli, il 2021 è l’anno 1724. Negli anni ’90, diversi storici tedeschi hanno proposto un’idea radicale: il Medioevo non è mai esistito e viviamo nel XVIII secolo.

Nel 1582, papa Gregorio XIII introdusse il calendario gregoriano. Prima di allora, la maggior parte del mondo romano e dell’Europa usava il calendario giuliano, proposto da Giulio Cesare nel 48 a.C. Per cercare di collegare il calendario all’anno solare, il tempo impiegato dalla Terra per girare intorno al Sole, il calendario giuliano aveva anno bisestile ogni quattro anni, in cui è stato aggiunto un giorno in più.

Il problema era che, poiché l’anno solare reale ha 365,24219 giorni, il calendario giuliano guadagna un giorno ogni 128 anni. Per spiegare questo, quando è stato introdotto il calendario gregoriano, papa Gregorio avrebbe dovuto cambiare la data in 13 giorni. Tuttavia, dopo i suoi calcoli, è cambiato solo in 10 giorni.

Quindi, ci possono essere due possibilità: o il papa ha sbagliato i calcoli o i 300 anni da allora a oggi non sono esistiti e grandi pezzi di storia possono vedersi attribuiti nuovi periodi.

L’ipotesi del tempo fantasma

Descritta per la prima volta da Heribert Illig nel 1991, prima di essere ampliata nel 1995 da Hans-Ulrich Niemitz , l’ipotesi del tempo fantasma afferma che ci sono molte prove di un solo papa che non ha prestato attenzione alle lezioni di astronomia.

In un articolo, Niemitz ha sottolineato la mancanza di progressi in Occidente in quel periodo storico, la mancanza di registrazioni di eventi importanti come la diffusione dell’Islam in Medio Oriente e – secondo lui – l’improvvisa scomparsa e quindi la ricomparsa del popolo ebraico tra il 711 e il 1096. “Uno dei migliori esempi, approfonditamente indagato, è la Cappella di Aquisgrana (anno 800), che sembra essere apparsa circa 200 anni prima“, ha scritto Niemitz. “Il modo di costruire un arco mostrato in questa cappella non ha predecessori”.

Secondo lui, edifici di design simile non sono comparsi fino a diversi secoli dopo, nel 1049. Per Niemitz, la spiegazione migliore è che praticamente non è passato alcun tempo, ma centinaia di anni sono stati inseriti nel calendario provvisorio.

Niemitz ha proposto che Ottone III, Imperatore del Sacro Romano Impero, volesse vivere nell’anno Mille “perché ciò si adattava alla sua comprensione del millenarismo cristiano“, ma nacque centinaia di anni prima. Ottone III e il Papa si incontrarono e fissarono la data al 1000, lasciando ai cronisti un ritardo di circa 300 anni. In questa versione dei fatti, Ottone III ha dipinto Carlo Magno “come l’eroe modello che voleva essere“, prima che secoli dopo altri abbellissero la sua storia, mentre altri ancora aggiunsero la sua storia inventata in quel periodo.

La teoria, tuttavia, è fortemente contestata, dal momento che una simile cospirazione avrebbe richiesto una quantità di cooperazione e copertura del tutto irrealistica. L’umanità ha registrazioni incredibilmente buone di eventi astronomici, che confutano da sola la teoria.

Il filosofo e naturalista romano Plinio il Vecchio ha registrato un’eclissi nei suoi scritti, risalente al 59. Attraverso le nostre osservazioni, abbiamo inserito un’eclissi anche in quel giorno – in base alle nostre date, senza rimuovere 300 anni. Inoltre, i registri cinesi mostrano tutte le apparizioni della cometa Halley dal 240 a.C., compresi i passaggi durante il tempo “fantasma”, che possono essere verificati con i nostri calcoli astronomici attuali.

