Xiaomi, il nuovo smartphone ha un display extra vicino alle fotocamere?

Xiaomi è sempre molto attiva sul mercato e si sta preparando a lanciare Mi 11 Ultra come prossimo smartphone di punta, e sembra esserci una novità estetica molto interessante. Il filippino YouTuber Tech Buff ci porta un’esclusiva immagine probabile del nuovo top di gamma, che presenta un display extra nel compartimento posteriore delle fotocamere. Una novità assolutamente mai vista e tuttora difficile da capire l’effettiva utilità. Scopriamo di più in merito.

La possibile novità sul prossimo smartphone Xiaomi

Non abbiamo ancora specifiche ufficiali, una data di lancio o informazioni di marketing, ma il telefono dovrebbe avere il SoC Snapdragon 888. La parte posteriore presenta quello che deve essere il più grande slot della fotocamera del mondo, con due grandi obiettivi, una fotocamera periscopica “120x” (che non è la valutazione effettiva dello zoom ottico) e un flash LED. Accanto a tutte le normali cose della fotocamera c’è un piccolo display minuscolo, che sembra avere le stesse proporzioni del display anteriore e sembra semplicemente rispecchiare il display anteriore in ogni momento.

La protuberanza della fotocamera è chiaramente super alta e si estende per l’intera larghezza del telefono. Uno dei vantaggi di questo è che significa che il telefono sarà effettivamente fermo su un tavolo. I telefoni con protuberanze alte della fotocamera spesso oscillano avanti e indietro quando provi a usarli su una scrivania, ma sembra che questo sia solido come una roccia. Non resta dunque che attendere eventuali nuovi leaks riguardare lo Xiaomi Mi 11 Ultra o aspettare notizie ufficiali direttamente da parte dell’azienda cinese.