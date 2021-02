Dopo essersi concentrato sul lancio della sua prima tariffa 5G ready, Iliad è pronta a far spazio ad altre promo. Sul sito ufficiale è tornata, in prima pagina, la nota tariffa Giga 50. Affiancata a Giga 70, offre minuti, messaggi e Giga ad un prezzo molto basso. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Se siete tra coloro che ancora non supportano le reti 5G di Iliad, forse non avete bisogno di sottoscrivere la nuova Giga 70 a 9,99 euro al mese. A ragione di ciò, è tornata in primo piano, sul sito dell’azienda, la nota Giga 50! Ecco cosa comprende e come attivarla.

Iliad: minuti, messaggi e Giga a soli 7,99 euro

Giga 50 è una delle tariffe telefoniche più convenienti del mercato. Questa comprende minuti illimitati, messaggi illimitati e ben 50 GB di traffico dati in 4G. Il costo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro al mese. Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono compresi nel prezzo, inoltre, tutti i servizi essenziali (Mi richiami, hotspot personale, ecc.).

La promo può essere attivata, sia online che presso i punti vendita Iliad, da tutti i nuovi clienti che acquistano una SIM Iliad, con o senza portabilità del numero. É previsto un costi di attivazione + SIM pari a 9,99 euro. Nel caso di acquisto online, la spedizione a casa è gratuita. Al momento, non è stato comunicato un termine per la promo. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Iliad.it