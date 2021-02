WhatsApp sta continuando a darsi da fare per attirare l’interesse degli utenti. Molto presto, arriverà in campo una nuova funzione che permetterà di leggere i messaggi con calma. Di che si tratta? Ovviamente della chiacchierata feature “leggi dopo“. Come funzionerà? Andiamo a scoprirlo insieme.

Come molti di voi già sanno, WhatsApp cambierà i termini di utilizzo del suo servizio tra meno di tre mesi. A causa di questo, in tanti hanno scelto di passare a servizi concorrenti. Nel frattempo, l’azienda sta tentando di fare il possibile per riacquistare la fiducia dei suoi utenti. Ci riuscirà con “leggi dopo”? Lo sapremo presto.

WhatsApp: ecco come funzionerà “leggi dopo”

É oramai un po’ di tempo che si parla della funzione “leggi dopo”. Stando a quanto comunicato dai colleghi di WABetaInfo, la feature è attualmente in fase di sviluppo e, presto, dovrebbe arrivare per tutti. Grazie a questa, gli utenti potranno contrassegnare le conversazioni poco importanti per leggerle in un secondo momento. Le chat etichettate saranno spostate in un apposita sezione e potranno essere ripescate all’occasione. Si tratta, in pratica, di un’alternativa alla funzione che permette di silenziare le chat.

Molto presto, prendersi un break dalle chat poco importanti sarà, quindi, possibile. Ricordiamo, che “leggi dopo” andrà a sostituire le attuali “chat archiviate”. Come abbiamo già accennato, la novità non è ancora disponibile al pubblico. Se i test dovessero andare come previsto, la vedremo sbarcare sui nostri dispositivi già nelle prossime settimane. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com