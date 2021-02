Finlandia, artisti creano grandi mosaici con la neve in un campo da golf

In Finlandia, un gruppo di artisti ha creato un bel mosaico con la neve in un grande campo da golf, sfruttando le forti nevicate recenti

Le ultime due settimane hanno visto una vasta situazione di gelo e neve in tutta Europa, portando anche a temperature minime record, viste oltre dieci anni fa. Ovviamente, tra i Paesi maggiormente colpiti non mancano quelli balcanici, in particolare la Finlandia, che ha visto creare opere con la neve molto belle.

Lo spettacolare design nella città meridionale di Espoo è stato opera dell’artista dilettante Janne Pyykkö e di 11 volontari. Utilizzando corda e racchette da neve, il signor Pyykkö e il suo team hanno creato l’opera d’arte in foto in soli in due giorni lo scorso fine settimana. Con un diametro di 160 m, l’opera d’arte è considerata il più grande disegno di neve mai realizzato nel paese.

L’opera con la neve in Finlandia

“Ho già realizzato piccoli progetti”, ha detto alla BBC il signor Pyykkö. “Volevo passare al livello successivo, fare qualcosa di più complesso di prima.” Ispirato dal suo “eroe” Simon Beck, un artista britannico famoso per i disegni sulla neve, il signor Pyykkö ha detto che “voleva creare qualcosa di bello” nella spessa neve vicino a casa sua.

Prima di tutto, ha progettato il modello di forme ad incastro sul suo computer a casa. Il disegno consisteva in sei grandi forme simili a fiocchi di neve, tutte leggermente diverse, con un centrotavola a stella che le collegava al centro.

Quando è stato soddisfatto del design, il signor Pyykkö ha reclutato collaboratori da un gruppo Facebook finlandese di racchette da neve. Ha successivamente stampato progetti dettagliati che ogni volontario avrebbe seguito, invitandoli a tracciare il suo progetto sul campo da golf Löfkulla innevato, vicino alla capitale, Helsinki. Per realizzare i modelli, hanno usato una corda e indossato racchette da neve lunghe 50 cm e larghe 30 cm.