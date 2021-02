Tanti di voi non sanno che ho. Mobile ha, nel suo catalogo, ben 2 promozioni incentrate completamente sul traffico dati. Queste, sono pensate per tutti coloro che hanno necessità di una grossa quantità di Giga per navigare a casa e in mobilità. Se navigate molto e non avete un contratto di linea fissa, la proposta dell’operatore potrebbe farvi fare il salto di qualità.

I Giga della vostra tariffa telefonica non vi bastano e volete un upgrade? ho. 100 Giga e ho. 200 Giga sono le opzioni giuste per voi. Da come si può intuire dal nome, queste offrono una grossa quantità di Giga per navigare in mobilità o in casa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

ho. Mobile: tanti Giga e sconto sull’acquisto di un router 4G

ho. Mobile è uno dei pochi operatori virtuali a proporre tariffe solo dati per la navigazione in casa e in mobilità. Una versa salvezza per alcuni utenti. Ne esistono ben 2. Qui di seguito, andiamo a riportarvi i dettagli di ognuna:

ho. 100 Giga

100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps .

. Costo mensile di 12,99 euro .

. Costo di attivazione di 9,00 euro.

Costo della SIM di 0,99 euro.

Spedizione a casa gratuita in caso di acquisto online.

ho. 200 Giga

200 GB di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps .

. Costo mensile di 19,99 euro .

. Costo di attivazione di 9,00 euro.

Costo della SIM di 0,99 euro.

Spedizione a casa gratuita in caso di acquisto online.

Entrambe le tariffe, se sottoscritte, permettono di accedere ad un buono sconto per l’acquisto di ben 2 diversi tipi di router 4G su Amazon. Al momento, l’operatore non ha comunicato una data di fine promo. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: ho-mobile.it