Il Technics Ottava SC-C70MK2 rappresenta la seconda generazione di uno dei sistemi all-in-one più interessanti, e di alta qualità, tra quelli lanciati direttamente dall’azienda nel corso degli ultimi anni. La resa audio è incredibile, ma il suo prezzo è elevato, si aggira attorno ai 900 euro.

Esteticamente il prodotto è eccellente, mostra una grandissima attenzione al dettaglio nei materiali utilizzati, è quasi interamente composto da alluminio in colorazione grigia, con una griglia ad alette anteriore, ed una parte superiore laminata opaca, che non si sporca facilmente, né trattiene le impronte. Osservandolo dall’alto notiamo una delle sue caratteristiche principali, ovvero la presenza del lettore CD per la riproduzione di CD-R o CD-RW, affiancato da pulsanti touch per il controllo della riproduzione, e tre tasti fisici per il controllo del volume e l’accensione/spegnimento.

Le dimensioni non sono ridotte, raggiunge difatti 450 x 143 x 280 millimetri, con un peso che si aggira attorno agli 8 kg. Presenta dei comodissimi piedini che lo rialzano dal piano, ma essendo così grande potrebbe non essere adatto a tutti.

Nella parte anteriore è stato posizionato un piccolo display OLED retroilluminato, non touchscreen, dal quale è possibile raggiungere tutte le informazioni del caso, e modificare le varie impostazioni. La luminosità è regolabile su tre livelli, la sua usabilità è ottima, come anche la qualità nell’utilizzo quotidiano.

Il controllo del prodotto può avvenire anche tramite il telecomando incluso in confezione, ricchissimo di pulsanti, ma troppo grande ed ingombrante; affiancato ad un oggetto di design che risplenderebbe anche su un mobile di una casa moderna, sfigura per la sua semplicità e ineleganza.

Hardware e specifiche

Il Technics Ottava SC-C70MK2 è a tutti gli effetti un sistema audio all-in-one, per questo motivo i sistemi di trasmissione sono davvero tantissimi e molto vari tra loro.

Nella parte posteriore sono stati posizionati i connettori fisici, quali AUX IN (jack da 3,5 millimetri), input ottico digitale, USB di tipo A (da usare anche per la ricarica di un device, data l’uscita a 500mA), ethernet 10/100 per il collegamento fisico ad un router, nonché il connettore per l’antenna (data la presenza di radio integrata con possibilità di salvare in memoria 9 stazioni).

A tutte queste si aggiungono le connettività wireless, il prodotto presenta Google Chromecast integrato, come tale potrà essere collegato direttamente ad un’applicazione Google Home, e poi essere comandato con la voce (tramite Google Assistant). La trasmissione senza fili potrà avvenire anche tramite bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ac dual band (a 2.4 e 5GHz), per finire con Spotify connect o Airplay 2.

La compatibilità è estesa a tutti gli smartphone o dispositivi in commercio, senza limitazioni particolari; i sistemi di trasmissione sono davvero tantissimi, tali da rendere il Technics Ottava SC-C70MK2 uno dei più completi tra quelli attualmente disponibili sul mercato.

Per Android e iOS esiste un’applicazione mobile dalla quale aggiornare il sistema, oppure inviare gli input, sfruttando tutti i servizi e le connettività appena elencate. L’interfaccia è abbastanza pulita, anche se la grafica appare essere da svecchiare e rinfrescare, nonché alcune funzioni sono più difficili da raggiungere, e non di rapida comprensione per un utente poco esperto.

Nell’idea della realizzazione di un sistema connesso, o di una casa smart al 100%, il prodotto recensito integra compatibilità multi room, per il posizionamento di più altoparlanti nelle varie stanze dell’abitazione.

Speaker e qualità audio

Al suo interno troviamo vari speaker fisici, in particolare parliamo di subwoofer da 12cm e 40 watt nella parte inferiore, per passare poi a woofer di forma conica da 30 watt e 8 centimetri e tweeter di forma a cupola da 30 watt e 2 centimetri, nella parte anteriore.

A questi si aggiungono due porte bass reflex posteriormente, il cui obiettivo è di incrementare “fisicamente” la qualità e la potenza dei bassi, senza distorsione o perdita di dettaglio, e tre unità di amplificatori digitali, processori Jeno, per l’ottimizzazione della resa dei canali destra/sinistra e del subwoofer (in quanto ricordiamo essere un sistema a 3.1 canali).

Tutto questo potpourri di specifiche tecniche per raccontare una resa audio ai limiti della perfezione, il volume massimo raggiungibile è elevatissimo, il che ne facilita l’utilizzo anche in ambienti di grandi dimensioni (ricordate che non integra una batteria), senza distorcere particolarmente il suono o rovinare la resa finale.

I bassi sono potentissimi, dall’applicazione o tramite il display anteriore, è possibile equalizzarli a piacimento, incrementandoli anche con un +8, ottenendo in cambio una qualità quasi mai vista. Le frequenze sono rispettate, non distorte o invasive, ed assolutamente ben dettagliate, tanto da far tremare i muri.

Le frequenze medie sono il range perfetto su cui muoversi, per finire poi con alti leggermente più difficoltosi, ma rispettati alla grande. Il suono è ottimo, senza limiti, non si riconosceranno gli strumenti, tuttavia però il dettaglio è uno dei migliori che abbiamo mai provato.

Interessante la scelta di integrare la funzione Space Tune, come sul precedente Panasonic, ovvero l’ottimizzazione del suono in base al posizionamento nell’ambiente. Dall’app o dal menù sono disponibili preset, come in un angolo, appeso al muro o al centro della stanza, ma potrete anche attivare la regolazione automatica, possibile grazie al microfono integrato, la quale migliorerà sensibilmente la riproduzione, adattandola alla vostra casa.

Technics Ottava SC-C70MK2: conclusioni

In conclusione il Technics Ottava SC-C70MK2 è un sistema da acquistare ad occhi chiusi, consigliato per gli audiofili e per chi vuole ascoltare buona musica ad una qualità quasi ineguagliabile in questa fascia di prezzo. I difetti riscontrati sono pochissimi, possiamo solamente sperare in un miglioramento dell’applicazione mobile, peccato che le dimensioni siano elevate, potrebbe non essere adatto a tutti.

Di seguito trovate i nostri test, la videorecensione ed i punteggi riassuntivi.