Vodafone continua a sorprendere gli utenti con promozioni senza precedenti. Nelle scorse ore, il noto operatore ha deciso di lanciare un’iniziativa molto particolare rivolta ai nuovi clienti. Per un periodo limitato, chi sottoscriverà una tariffa operator attack in promozione, avrà diritto ad un buono spesa gratuito del valore di 30 euro! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Avete intenzione di cambiare operatore telefonico? Questo potrebbe essere il momento adatto per farlo. Vodafone, infatti, ha lanciato la mega promo che permette di ricevere un buono spesa gratuito del valore di 30 euro. Andiamo a scoprire insieme quali sono le tariffe coinvolte e come fare per ottenere il buono.

Vodafone: ecco le tariffe che permettono di ottenere il buono da 30 euro

Come già detto, il buono spesa da 30 euro, può essere ottenuto sottoscrivendo diverse tariffe dell’operatore. Qui di seguito, andiamo a riportarle tutte:

Vodafone Special 100 Digital Edition con Smart Pay

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

100 GB di traffico dati in 4G.

Servizio Happy Black incluso.

Prezzo mensile di 9,99 euro .

. Attivazione della SIM e spedizione a casa gratuita.

Attivabile da chi proviene da Iliad, PosteMobile, Fastweb e alcuni MVNO.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

50 GB di traffico dati in 4G.

Prezzo mensile di 7,00 euro .

. Attivazione della SIM e spedizione a casa gratuita.

Attivabile da chi proviene da Fastweb, PosteMobile e alcuni MVNO.

Vodafone Special Unlimited

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

50 GB di traffico dati in 4G.

Prezzo mensile di 9,90 euro .

. Costo di attivazione SIM pari a 12,10 euro.

Spedizione a casa gratuita.

Attivabile da chi proviene da Kena Mobile.

Vodafone Special Minuti 50 GB

Minuti illimitati verso tutti.

50 GB di traffico dati in 4G.

Costo mensile di 9,90 euro .

. Attivazione della SIM e spedizione a casa gratuita.

Attivabile da chi proviene da CoopVoce.

Tutti coloro che attiveranno una delle suddette tariffe online, senza ausilio di operatore, entro il giorno 21 febbraio 2021 saranno premiati con un buono spesa del valore di 30 euro! In particolare, l’operatore invierà una mail al cliente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, con le istruzioni per riscattare il buono spesa. Questo, potrà essere generato come unico da 30 euro, da spendere in un unico punto vendita affiliato, o come più buoni di minor valore (per un totale sempre di 30 euro) da spendere in più punti vendita affiliati. Per ulteriori dettagli in merito alla promozione, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’azienda. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Vodafone.it