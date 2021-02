Due mutazioni del Covid-19 hanno combinato i loro genomi per formare una versione ibrida del virus fortemente mutata. L’evento di ricombinazione è stato scoperto in un campione di virus in California, affermando che potremmo essere sul punto di una nuova fase della pandemia. Il virus ibrido è il risultato della ricombinazione della variante B.1.1.7 scoperta nel Regno Unito e della variante B.1.429 che ha avuto origine in California che porta un mutazione rendendolo resistente ad alcuni anticorpi.

A differenza della mutazione regolare, in cui i cambiamenti si accumulano uno alla volta, che è il modo in cui sono sorte varianti come B.1.1.7, la ricombinazione può riunire più mutazioni in una volta sola. Il più delle volte, questi non conferiscono alcun vantaggio al virus. La ricombinazione potrebbe portare all’emergere di varianti nuove e ancora più pericolose, anche se non è ancora chiaro quanto possa rappresentare una minaccia. Al momento si è visto solo un singolo genoma ricombinante tra migliaia di sequenze e non è chiaro se il virus venga trasmesso da persona a persona o sia solo una tantum.

Covid-19, due mutazioni unite in un virus ibrido

La ricombinazione si verifica perché l’enzima è incline a scivolare via dal filamento di RNA che sta copiando e quindi a ricongiungersi da dove si era interrotto. Se una cellula ospite contiene due diversi genomi, l’enzima può saltare ripetutamente dall’uno all’altro per creare un virus ibrido. La causa dell’emergere di questo virus ibrido starebbe proprio nel nascere di nuove varianti poiché le persone possono essere infettate da due varianti contemporaneamente.

Naturalmente, una domanda che sorge è come i virus possono ricombinare in primo luogo. Dopo tutto, i virus non si riproducono sessualmente come la maggior parte degli organismi multicellulari. Tuttavia come spiegato virus simili possono scambiare materiale genetico mentre stanno infettando le cellule. Questi tipi di eventi di ricombinazione possono accadere continuamente, ma raramente li notiamo a meno che non aumentano la trasmissione o la gravità della malattia.

Esistono numerose varianti mutanti, ma il ceppo B.1.1.7 è particolarmente preoccupante a causa della sua elevata trasmissibilità. Sebbene il ceppo non sia ritenuto più mortale, la sua maggiore trasmissibilità significa che più persone potrebbero essere infettate da esso e quindi portare ad un aumento del numero di casi di Covid-19.

Foto di Pete Linforth da Pixabay