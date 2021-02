ho. Mobile continua ad offrire promozioni pazzesche ai nuovi clienti. Nei punti vendita aderenti, l’operatore virtuale ha deciso di prorogare la tanto chiacchierata tariffa ho. 7,99 BTL 100 Giga. Stiamo parlando di un pacchetto di contenuti completo ad un prezzo davvero esclusivo. Ecco chi può attivarla.

ho. 7,99 BTL 100 Giga non è una novità in casa ho. Mobile. Questa, è stata lanciata dall’operatore con lo scopo di riacquistare qualche utente perso dopo la scoperta del furto dei dati di alcuni clienti. Nelle scorse ore è arrivata la notizia, la tariffa è stata prorogata a tempo indeterminato. Ecco cosa comprende.

ho. Mobile: la tariffa che tutti vorrebbero

ho. 7,99 BTL 100 Giga è indirizzata ad un target molto preciso, i nuovi clienti che attivano una SIM dell’operatore con portabilità da Iliad e Fastweb e alcuni MVNO. La tariffa comprende minuti illimitati, messaggi illimitati e ben 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro. Sono inclusi nell’offerta, anche tutti i servizi essenziali come hotspot personale e ho. chiamato, ecc.

ho. 7,99 BTL 100 GB non compare sul sito ufficiale dell’azienda. L’unico modo per attivarla, infatti, è quello di recarsi in uno dei punti vendita aderenti sparsi sul territorio italiano. Come già accennato, la tariffa è disponibile solo per coloro che effettuano la portabilità da Iliad, Fastweb e alcuni MVNO (esclusi Very Mobile e Kena Mobile). Al momento, non è stata indicata una data di fine promozione. Vi consigliamo, quindi, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: ho-mobile.it