Dopo l’impegno di Vodafone e WindTre, anche TIM si è data da fare con il lancio di offerte operator attack. Quella di cui vogliamo parlarvi oggi, Wonder SIX, è forse una delle più vantaggiose del mercato. Cosa comprende e chi può attivarla? Andiamo a scoprirlo insieme!

TIM è uno degli operatori telefonici più gettonati sul territorio italiano. Sono molti gli utenti che, da anni, si affidano ad esso per l’ottima copertura e non solo. TIM Wonder SIX, disponibile solo per alcuni clienti, permette di usufruire dei servizi dell’operatore ad un prezzo speciale. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

TIM Wonder SIX: tutte le condizioni della super tariffa

Wonder SIX è la tariffa operator attack di TIM per coloro che effettuano la portabilità da Iliad, PosteMobile e altri MVNO (esclusi Very Mobile, Kena Mobile e ho. Mobile). Questa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 70 GB di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro! La promo è compatibile con il piano TIM UNICA.

La promozione risulta essere un’esclusiva online a tempo indeterminato. L’operatore, infatti, non ha comunicato una data di scadenza. É previsto un costo di attivazione + SIM pari a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Il pagamento può essere effettuato direttamente online, alla fine della procedura di acquisto, o al corriere in contanti alla consegna. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Ph. credit: tim.it