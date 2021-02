I media 4K sono ampiamente disponibili al giorno d’oggi e YouTube ne è assolutamente ricco, grazie anche alle fotocamere 4K su smartphone e fotocamere mirrorless. Ora, la piattaforma consente a più persone di vedere i contenuti in 4K, con YouTube per Android che potrà trasmetterli indipendentemente dalla risoluzione del proprio display. Negli ultimi giorni, YouTube per Android ha ampiamente implementato la possibilità di visualizzare i contenuti con una risoluzione fino a 4K, se disponibile, anche se il display non offre quella risoluzione in modo nativo.

Video fino a 2160p su tutti i display

Per la maggior parte, i display degli smartphone sono compresi tra 720p e 1440p, con YouTube che in precedenza limitava la risoluzione di streaming di un video a quella del display stesso. Ora, YouTube per Android trasmette video in streaming fino a 2160p su tutti i display. Pixel 4a e Pixel 5 con i loro display 1080p, ad esempio, ora hanno la possibilità di riprodurre in streaming video 4K. Due thread su Reddit mostrano che questa funzione si sta diffondendo abbastanza ampiamente.

Ovviamente, questo non cambia la risoluzione effettiva del display stesso. Chi possiede un display 1080p, continuerà a guardare i contenuti in modo efficace a quella risoluzione. Tuttavia, lo streaming del contenuto a risoluzione più elevata risulterà in un video un po’ più nitido su quel display, anche se tecnicamente non c’è differenza di risoluzione. La differenza sarà più difficile da vedere su un piccolo display di un telefono che su un computer, ma è bello che Google offra agli utenti quest’opzione.

Foto di Claudia Dewald da Pixabay