Vodafone ha deciso di riproporre un’iniziativa promozionale riguardante le tariffe operator attack “Special”. A partire dal 22 febbraio 2022, tutti coloro che attiveranno una delle tariffe della gamma, riceveranno gratuitamente una ricarica del valore di 20 euro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Vodafone sta facendo scintille in questi giorni. Dopo l’interessante iniziativa dei buoni spesa da 30 euro, ecco che arriva quella della ricarica da 20 euro! Il funzionamento della promozione è molto simile. Chi può aderire all’iniziativa e quali sono le tariffe coinvolte? Vediamolo insieme.

Vodafone: ecco come ottenere una ricarica gratuita da 20 euro

Ebbene sì, tutti i nuovi clienti che decidono di sottoscrivere una tariffa operator attack della gamma special, a partire dal 22 febbraio 2022 e fino al 28 febbraio 2022, riceveranno gratuitamente una ricarica telefonica del valore di 20 euro. Qui di seguito andiamo ad elencarvi tutte le tariffe coinvolte nell’iniziativa:

Vodafone Special 100 Digital Edition con Smart Pay

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

100 GB di traffico dati in 4G.

Servizio Happy Black incluso.

Prezzo mensile di 9,99 euro .

. Attivazione della SIM e spedizione a casa gratuita.

Attivabile da chi proviene da Iliad, PosteMobile, Fastweb e alcuni MVNO.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

50 GB di traffico dati in 4G.

Prezzo mensile di 7,00 euro .

. Attivazione della SIM e spedizione a casa gratuita.

Attivabile da chi proviene da Fastweb, PosteMobile e alcuni MVNO.

Vodafone Special Unlimited

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

50 GB di traffico dati in 4G.

Prezzo mensile di 9,90 euro .

. Costo di attivazione SIM pari a 12,10 euro.

Spedizione a casa gratuita.

Attivabile da chi proviene da Kena Mobile.

Vodafone Special Minuti 50 Giga

Minuti illimitati verso tutti.

50 GB di traffico dati in 4G.

Costo mensile di 9,90 euro .

. Attivazione della SIM e spedizione a casa completamente gratuita.

Attivabile da chi proviene da CoopVoce.

Una volta sottoscritta una delle tariffe, gli utenti (a patto che non esercitino il diritto di recesso) riceveranno un’email con tutte le istruzioni per ricevere una ricarica gratuita dal valore di 20 euro. Per tutte le informazioni riguardo l’iniziativa, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale dell’azienda. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

