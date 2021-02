Netflix ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità che riguarda la sua app mobile su Android e iOS. “Download per te” , questo il nome della funzione che scaricherà automaticamente film o programmi tv in base ai nostri gusti. L’estensione è già disponibile su Android, ma presto approderà anche su iOS.

L’azienda la pubblicizza come un’espansione di qualcosa che è iniziato tre anni prima con i download intelligenti che permettono di scaricare automaticamente l’episodio successivo della nostra serie preferita. Questa nuova funzione porta proprio al passo successivo.

Netflix, nuova funzione aggiunta nei download

Che siamo fan della commedia bloccato in un lungo viaggio in macchina o un amante delle commedie romantiche senza Internet, l’azienda è sempre pronta a migliorarsi e a stupirci. La nuova opzione è presente nella schermata Download. Accedendo a questa si potrà attivare Download per te, che scaricherà una selezione di film e serie così avremo sempre qualcosa da guardare. Il download si attiva solo su Wi-Fi. L’utente potrà scegliere quanto spazio destinare alla funzione, fra 1 GB, 3GB o 5GB.

Si parla almeno di 12 ore di programmazione sacrificando una piccola parte dello Storage. È già stata abilitata su tutto il catalogo Netflix tranne che per alcune restrizioni di licenze comunque in piccola parte. Netflix su Android ha ricevuto in anteprima diverse funzionalità negli ultimi mesi. Ad esempio è in corso un test su un timer di spegnimento ed è stata ufficializzata l’intenzione di portare sul servizio una funzione di riproduzione casuale entro la fine dell’anno.

