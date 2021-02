Siete alla ricerca di una tariffa telefonica completa a meno di 5 euro? PosteMobile ha quello che fa al caso vostro. Il noto operatore telefonico ha deciso di riportare in campo, per un periodo limitato, la nota tariffa Creami WOW Weekend 30 GB. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

La guerra tra operatori telefonici, virtuali e non, continua a gonfie vele. Tra iniziative speciali e ricariche gratuite, PosteMobile ha deciso di puntare su qualcosa di semplice, il prezzo. Creami WOW Weekend 30 GB offre tutto il necessario ad un costo incredibilmente basso. Ecco come attivarla.

PosteMobile: ecco i contenuti di Creami WOW Weekend 30 GB

Creami WOW Weekend 30 GB non è una novità in casa PosteMobile. Questa, è stata proposta più volte dall’operatore. Nelle scorse ore, il ritorno a sorpresa (per pochi giorni). La tariffa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 30 GB di traffico dati in 4G+ fino 300 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 4,99 euro! Come al solito, non sono previsti vincoli contrattuali. Sono inclusi nel costo, inoltre, tutti i servizi essenziali come hotspot personale, Ti cerco e Richiama Ora.

La tariffa risulta essere un’esclusiva online. L’unico modo per sottoscriverla, infatti, è seguire la procedura guidata all’interno del sito ufficiale dell’azienda (o chiamare il call-center). Possono attivarla tutti i nuovi clienti che acquistano una SIM PosteMobile, con o senza portabilità del numero, dal 24 febbraio 2021 al 28 febbraio 2021. É previsto un costo di attivazione + SIM pari a 20 euro con 10 euro di traffico incluso. La spedizione della SIM a casa è gratuita. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: postemobile.it