Un Google Pixel ha salvato la vita di un uomo dopo un incidente stradale

Google dà grande importanza al software dei propri smartphone e non all’hardware, attraverso anche funzionalità speciali. Una delle funzionalità più interessanti sui telefoni Google Pixel è il rilevamento degli incidenti automobilistici e, per un uomo, la funzione lo ha salvato dall’essere intrappolato in una macchina sfasciata per ore. Un utente Reddit di nome Chuck Walker ha pubblicato la sua esperienza con Car Crash Detection sul suo telefono Pixel.

Le funzionalità speciali dei Google Pixel

La macchina rotolò da una sporgenza e cadde in un piccolo burrone, atterrando capovolto con Walker bloccato e ferito all’interno del Bobcat, l’uscita di emergenza bloccata e anche l’uscita principale parzialmente bloccata. Riferisce di avere sette costole rotte e quattro vertebre toraciche rotte. Fortunatamente, il suo Pixel 4 XL è venuto in soccorso con Car Crash Detection. Anche se il telefono è stato lanciato fuori dalla portata durante l’incidente, l’evento è stato sufficiente per attivare il rilevamento di incidenti stradali e, poiché l’utente era incosciente dopo la caduta, il telefono ha contattato il 911.

Quando l’utente si è svegliato, ha gridato aiuto, e ha sentito attraverso il suo auricolare Bluetooth che un centralino di emergenza era connesso e stava parlando con lui. Da qui poi ha seguito le indicazioni dei paramedici di mantenere la calma ed in poco tempo sono arrivati i soccorsi che lo hanno salvato. Se il rilevamento dell’app non fosse stato abilitato sul telefono, Walker avrebbe aspettato aiuto per un po’. Dice che l’incidente è avvenuto “nel profondo” della sua proprietà privata e nessuno si aspettava di vederlo “per ore”.