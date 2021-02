Covid-19, come si adattano i produttori di vaccini alle nuove varianti?

I virus mutano costantemente man mano che si diffondono e la maggior parte delle modifiche non sono significative. I vaccini contro il Covid-19 di prima generazione sembrano funzionare contro le varianti odierne, ma i produttori stanno già adottando misure per aggiornare le loro composizioni se le autorità sanitarie decidono che è necessario.

I vaccini di Pfizer e Moderna sono realizzati con una nuova tecnologia facile da aggiornare. I cosiddetti vaccini mRNA utilizzano un pezzo di codice genetico per la proteina spike che riveste il coronavirus, in modo che il tuo sistema immunitario possa imparare a riconoscere e combattere il virus.

Covid-19, il rapporto tra varianti e vaccini

Se una variante con una proteina di picco mutata porterebbe ad una inefficacia del vaccino originale, le aziende cambierebbero quel pezzo di codice genetico per una migliore corrispondenza, sempre secondo il parere delle autorità competenti. L’aggiornamento di altri vaccini potrebbe essere più complesso. Il vaccino AstraZeneca, ad esempio, utilizza una versione innocua di un virus del raffreddore per trasportare il gene della proteina spike nel corpo. Un aggiornamento richiederebbe la crescita di virus del raffreddore con il gene spike aggiornato.

La Food and Drug Administration ha affermato che gli studi sui vaccini contro il Covid-19 aggiornati non dovranno essere lunghi come per la prima generazione Invece, alcune centinaia di volontari potrebbero ricevere dosi sperimentali di un vaccino rinnovato e far controllare il loro sangue per i segni che ha accelerato il sistema immunitario così come l’originale. La vaccinazione, quindi, rimane l’unica possibilità per uscire il più velocemente dal coronavirus e dalle sue varianti.