Ecco alcuni alimenti non positivi per la nostra salute, secondo la scienza

Alcuni alimenti, specialmente quelli preparati e trasformati, non hanno effetti benefici per l'organismo, e pertanto non bisogna esagerare

L’alimentazione è un aspetto fondamentale per vivere in ottima salute ed in una condizione di benessere psicofisico. Non sempre però si riesce a seguire una dieta corretta mangiando solo alimenti sani. Alcuni di loro, sebbene siano deliziosi, hanno una cattiva reputazione e mangiarli in modo eccessivo non apporta effetti benefici per l’organismo. I seguenti sono alimenti che hanno dimostrato scientificamente di causare gravi danni alla salute.

Gli alimenti da evitare

È innegabile che i cibi in scatola siano convenienti dal punto di vista economico. Generalmente, però, hanno una cattiva reputazione per essere malsani, e c’è sicuramente qualcosa di vero in questa affermazione. I cibi in scatola possono spesso essere dannosi perché sono altamente elaborati. Mentre molte verdure in scatola sono elaborate in minima parte e quindi possono far parte di una dieta sana, sono i tipi di prodotti a base di cibo che ti mettono nei guai. Di solito sono ricchi di sodio e zucchero per preservare i loro sapori.

Un altro modo super conveniente per evitare di cucinare si presenta sotto forma di cene congelate e adatte al microonde. Sfortunatamente, gli esperti dicono che sebbene possano essere deliziosi e veloci da preparare, spesso causano più danni che benefici al tuo corpo. Uno studio del 2015 del British Journal of Nutrition ha dimostrato che consumare cibi preparati, compresi i pasti al microonde, su base giornaliera può causare una dieta complessivamente povera. Il consumo quotidiano di pasti “riscaldati e consumati” era associato a un aumento del consumo di grassi, a un minor consumo di fibre e a una maggiore incidenza di obesità addominale.

Un fatto inevitabile del fast food è che è prodotto è altamente elaborato. Il cibo trasformato è qualsiasi alimento che è stato alterato chimicamente e composto solo da ingredienti raffinati e sostanze artificiali. E uno dei principali effetti collaterali negativi del consumo regolare di alimenti altamente trasformati è l’infiammazione. L’infiammazione può essere innescata da carboidrati raffinati, bevande zuccherate, carni lavorate, grasso e, naturalmente, cibi fritti, ovvero tutto ciò di cui è fatto il fast food. In effetti, il fast-food può causare un tipo di risposta infiammatoria nel tuo corpo simile a quella che si verifica quando il tuo corpo sta combattendo le malattie, secondo uno studio pubblicato dalla rivista Cell.