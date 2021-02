Negli ultimi giorni abbiamo visto arrivare offerte operator attack da tutti i più noti operatori telefonici italiani. Solo uno mancava all’appello, WindTre. Questo, ovviamente, non si è fatto attendere. Nelle scorse ore, ha lanciato una serie di tariffe operator attack da fare invidia alla concorrenza. In questo articolo, andiamo a concentrarci su quella che è la promo di punta.

WindTre cerca di accaparrarsi nuovi clienti con una tariffa che in pochi possono rifiutare. Stiamo parlando di Go 50 Fire+ LE. Minuti, messaggi e tanti Giga ad un costo davvero interessante. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

WindTre Go 50 Fire+ LE: ecco il contenuto e come attivarla

Go 50 Fire+ LE è la nuova tariffa di WindTre rivolta agli utenti che vogliono passare all’operatore da Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e altri MVNO. Questa include minuti illimitati verso tutti, 200 messaggi verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 6,99 euro. Davvero un ottimo compromesso per chi non è soddisfatto del servizio offerto dai suddetti operatori virtuali e non.

La promo risulta essere un’esclusiva dei punti vendita WindTre sparsi sul territorio italiano. Non è possibile attivarla online o tramite call-center. Come già accennato, possono attivare la tariffa solo coloro che passano all’operatore da Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e altri MVNO (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, Very Mobile e LycaMobile). Trattandosi di una promo speciale, il costo di attivazione, come quello della SIM, sono completamente gratuiti. Al momento, non è stata comunicata una data di fine iniziativa. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WindTre.it