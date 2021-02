La lotta tra operatori telefonici, virtuali e non, continua. Kena Mobile sfida Iliad e alcuni MVNO con una tariffa operator attack davvero incredibile. Minuti, messaggi e tanti Giga ad un costo irresistibile. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Kena Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali più conosciuti su territorio italiano. Forte della copertura TIM, ha sempre sorpreso tutti con prezzi super interessanti. La tariffa di cui parliamo oggi è tra le più convenienti del mercato. Ecco cosa comprende e come fare per attivarla.

Kena Mobile: la promo che tutti vogliono

Si chiama Kena 9,99, la tariffa che Kena Mobile ha deciso di lanciare per sfidare Iliad e non solo. Questa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro! Come al solito, non sono previsti vincoli contrattuali di nessun tipo. Sono compresi nel costo, inoltre, tutti i servizi essenziali come hotspot personale e ChiamaOra.

Come già accennato, la tariffa è disponibile per coloro che passano a Kena Mobile da Iliad, PosteMobile, LycaMobile e altri MVNO (escluso Very Mobile). Inoltre, può essere attivata anche da coloro che decidono di attivare una nuova numerazione. Trattandosi di una promo speciale, il costo di attivazione della SIM è gratuito. L’attivazione può essere effettuata tramite call-center, in un qualsiasi punto vendita fisico, tramite app o tramite sito ufficiale. Nel caso di acquisto online o tramite call-center, la spedizione a casa della SIM è gratuita. Al momento, non è stata comunicata una data di fine promo. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Kenamobile.it