Negli ultimi mesi, il social network vocale Clubhouse si è rivelato l’ultimo dirompente beniamino della Silicon Valley. Il format sembra familiare: ricorda in parte Twitter, in parte Facebook Live e in parte una conversazione telefonica. Ma mentre continua a diffondersi, le carenze relative alla sicurezza e alla privacy preoccupano tanto da richiedere un esame più approfondito, a seguito del quale l’azienda deve risolvere il problema e gestire le aspettative di utenti e autorità.

Clubhouse, ancora in beta e disponibile solo su iOS, offre ai suoi utenti delle “stanze” che sono essenzialmente chat audio di gruppo. Gli utenti possono anche impostare le stanze come indirizzi pubblici o discussioni di gruppo in cui alcuni utenti sono “speaker” e gli altri sono semplici membri del pubblico. Sembra che la piattaforma abbia già oltre 10 milioni di utenti e che il suo valore sia pari a 1 miliardo di dollari. Fin dall’anno scorso, il nuovo social ha costituito un rifugio per l’elite della Silicon Valley e le celebrità, compreso Elon Musk, che è apparso su Clubhouse all’inizio di questo mese. Tuttavia, l’azienda ha dovuto affrontare problemi di sicurezza concreti e domande più effimere sulla quantità di privacy che i suoi utenti dovrebbero aspettarsi.

Robert Potter, ricercatore di sicurezza, spiega che le piattaforme social più recenti e meno diffuse richiedono una maggiore attenzione in merito ai dati personali, in particolare durante le normali fasi di crescita irrefrenabile che mette alla prova i sistemi di controllo. Le recenti preoccupazioni in merito alla sicurezza di Clubhouse riguardano temi che vanno dalle vulnerabilità all’infrastruttura sottostante dell’app. Poco più di una settimana fa, i ricercatori dello Stanford Internet Observatory hanno puntato i riflettori sulla piattaforma non appena hanno scoperto che l’app rendeva visibili gli ID Clubhouse degli utenti e i numeri di identità della chatroom in chiaro, il che significa che chiunque avrebbe potuto potenzialmente tracciare le azioni degli utenti nell’app.