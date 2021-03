Da anni Google incoraggia i propri utenti a memorizzare le loro foto su Google Drive nella sua modalità Alta Qualità. Attraverso questa opzione gli utenti possono archiviare foto ad una qualità visiva quasi identica alle originali. Ora pare che questa opzione non sia più valida come pensato dalla compagnia inizialmente. Infatti in un’e-mail inviata agli utenti di Google Foto che pubblicizza le nuove funzioni premium, Google sta anche suggerendo agli utenti di passare da caricamenti di alta qualità a qualità originale per non rischiare di danneggiare le proprie foto.

Google fa un passo indietro sulla modalità Alta Qualità

L’azienda ha affermato che “le foto di qualità originale conservano il maggior numero di dettagli e consentono di ingrandire, ritagliare e stampare le foto con meno pixel”. Se questa modalità è davvero così dannosa come riferito da Google significa i ricordi di un miliardo di utenti Android potrebbero andare distrutti. Non è chiaro a questo punto quale sia la strategia di Google dato che sta scoraggiando gli utenti ad utilizzare una funzione da loro elogiata per anni.

Ricordiamo che recentemente Google ha annunciato che lo spazio di archiviazione illimitato di Google Foto verrà sostituito da un limite di 15 GB e verrà implementata una tariffa per accedere ad alcune funzioni premium tra cui spazio aggiuntivo sul Drive. Questa nuova manovra andrà in vigore a partire dal 1° giugno 2021. Una strategia molto simile la sta adottando anche Samsung su Android per gli utenti che si iscrivono a Office 365. Con un 1TB di spazio di archiviazione più l’accesso ad una suite di app e servizi vari al prezzo di una tariffa mensile molto bassa.

Immagine di Google via Forbes