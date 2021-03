Certi giochi non passano mai di moda, anzi, sembrano raccogliere consensi anche tra le giovani generazioni ormai sempre più legate a videogiochi e realtà virtuale. I titoli più celebri sono: Monopoly, Risiko, Scarabeo, Cluedo, Battaglia Navale, ma anche i secolari Dama e Scacchi. Tra i giochi classici fanno parte anche quelli di carte, intramontabili e con un numero di appassionati crescente al punto che anche i portali di scommesse come Librabet offrono una sezione a loro dedicata.

Vista l’ampia diffusione degli smartphone, non serve più riunirsi tra amici portandosi dietro scatole di giochi da dispiegare sul tavolo. I vari store digitali offrono gratuitamente (o a pochi euro) una sfilza di classici intramontabili, per sfidare in rete gli appassionati di tutto il mondo.

Monopoly

Forse il gioco da tavolo più famoso al mondo, nacque con il nome “The landlord’s game” dall’ingegno di Elizabeth Magie. La sua idea era quella d’illustrare in maniera semplice le teorie economiche di Henry George. La prima versione venne pubblicata dalla Parker Brothers nel 1935, che ne cedette i diritti alla Hasbro nel 1991. Intere generazioni sono cresciute litigandosi l’ambitissimo “Parco della Vittoria” e cercando di scansare “probabilità” e “imprevisti” per passare dal “Via” indenni. Delle innumerevoli edizioni pubblicate, nel 2019 è uscito Ms. Monopoly (una versione al femminile), e ormai non poteva mancare la versione mobile. Tre le modalità: single player (dove si sfida l’IA), multiplayer (con amici o sconosciuti) e pass&play (una versione snella e veloce più adatta ai tempi moderni).

RisiKo!

Il gioco di strategia bellica più diffuso e che conta schiera di appassionati anche in Italia, con tanto di raduni nazionali. Nato in Francia nel 1957, con il nome La Conquête du Monde, a livello internazionale è conosciuto come Risk. L’obiettivo è quello di gestire al meglio il proprio esercito per battere i nemici o conquistare un intero continente. Le varianti del gioco sono tante (tra cui una con aerei e sottomarini) e innumerevoli le imitazioni anche software. La versione mobile offre le stesse dinamiche di gioco e la possibilità d’interagire con gli avversari, ma sicuramente è mitigata l’adrenalina che si prova giocando faccia a faccia, sperando che i tre dadi diano 6-6-6.

Cluedo

Ispirato ai grandi gialli, questo gioco riproduce l’ambientazione di un luogo del delitto dove i giocatori sono impegnati nel risolvere il mistero. Creato da Anthony Pratt, un avvocato inglese e distribuito nel 1948 da Waddington Games, oggi i diritti appartengono alla Hasbro. Per risolvere il mistero, e scoprire chi ha ucciso il Dottor Black, i giocatori si dovranno aggirare per la villa raccogliendo indizi per scoprire il nome dell’assassino (uno dei giocatori), l’arma del delitto e la stanza. Un gioco apprezzato per la sua bassa aleatorietà e la possibilità di accusare: Colonnello Mustard in cucina con il candeliere!

Scarabeo

La versione italiana del celebre Scrabble, creato in USA nel 1928 da Alfred Butts, che consiste nel formare parole di senso compiuto su di un tabellone. Dal 2008 in Italia esiste un campionato nazionale e tanti sono i tornei disputati nelle grandi città. La possibilità di giocare da cellulare permette di usufruire di tool di aiuto e dizionari, anche se la capacità di fare anagrammi e una forbita proprietà di linguaggio restano le abilità principali per vincere.