OnePlus 9 5G, trapelano alcune informazioni sul nuovo smartphone

C’è grande attesa per la nuova serie di smartphone dell’azienda OnePlus, e nello specifico nel nuovo device OnePlus 9 5G, che dovrebbe avere caratteristiche tecniche molto interessanti e finalmente il modem per la nuova connettività super veloce. E proprio in questi giorni sono emersi alcuni interessanti leaks su questo smartphone, che evidenziano alcune caratteristiche già note ed altre nuove. Scopriamole di seguito.

I rumors sullo smartphone OnePlus 9 5G

Evan Blass, uno dei maggiori esperti di rumors e leaks riguardo il mondo degli smartphone, è oggi pronto a rispondere ad alcune delle nostre ultime domande rimanenti sullo smartphone in arrivo tra non molto. OnePlus 9 5G dovrebbe avere un display Fluid AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione 1080p e refresh rate di 120Hz. Il comparto hardware dovrebbe essere composto dal chipset Qualcomm Snapdragon 888, supportato da ben 8 GB di RAM e da 128 GB di spazio di archiviazione, non espandibile tramite micro sd.

Molto interessante anche il comparto fotografico, che dovrebbe possedere un setup a tripla camera posteriore (principale 48MP Sony IMX766 + 50MP ultra-grandangolare + 2MP macro). Punto di forza però potrebbe essere l’inedito sensore Sony IMX766, mai visto finora su un device.

Per concludere, negli ultimi giorni circolavano notizie riguardo la possibilità dell’azienda di non inserire nella confezione il caricabatterie, seguendo anche altre multinazionali. Negli ultimi rumors, però, tale notizia sembra essere stata smentita.