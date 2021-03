I giovani sono sicuramente tra i più esigenti quando si tratta di scegliere una tariffa telefonica. Sopratutto in questo periodo in cui la didattica si svolge spesso online, avere tanti Giga a disposizione sul proprio smartphone può fare sempre comodo. TIM è uno degli operatori italiani che ha deciso di lanciare una promozione ad hoc per gli studenti con meno di 25 anni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

La tariffa di cui parliamo oggi è incentrata pienamente sui giovani. Il nome è TIM Young Student Edition. Questa, oltre a minuti, messaggi e Giga, offre anche particolari contenuti extra. Ecco quali.

TIM Young Student Edition: tutti i contenuti della tariffa

TIM Young Student Edition è la tariffa dei sogni per molti studenti. Questa comprende minuti illimitati, messaggi illimitati e ben 40 GB di traffico dati in 4G. Ma non solo, anche Giga Illimitati per e-learning, chat, social e musica e l’accesso al servizio di streaming musicale TIMMUSIC. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 11,99 euro! I servizi ChiamaOra e LoSai di TIM sono a costo zero.

La tariffa è attivabile da tutti i nuovi clienti con età minore a 25 anni. I 40 GB di traffico dati vengono confermati solo nel caso in cui il cliente scelga di pagare la tariffa tramite il servizio “Ricarica Automatica“. In caso contrario, i Giga scendono a 20. É previsto un costo di attivazione dell’offerta pari a 9 euro. La sottoscrizione può essere effettuata sia online che presso un qualsiasi centro autorizzato TIM. Per ulteriori dettagli sulla promo, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale. Al momento, non è stata comunicata una data di fine iniziativa. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: tim.it