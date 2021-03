La situazione con il programma vaccinale non è delle migliori a questo punto, in Italia. Prima è proseguito spedito quando si trattava di inoculare il vaccino agli operatori sanitari, ma ora è rallentato profondamente nel momento che è toccato ai più anziani i quali non sono sembra facilmente raggiungibili. Questo, in aggiunta a una scarsa preparazione delle regioni e a un cambio di rotta sul trattamento di AstraZeneca hanno fatto dilatare i tempi.

In sostanza, per una persona normale, nella media, quanto ci vuole per ricevere il proprio vaccino? Omni-calculator ha messo online un calcolatore che dovrebbe darti una risposta; questo il link. Ovviamente si tratta di una stima non ufficiale, ma può aiutare a entrare nell’ordine dell’idea di quanto ci voglia realmente.

Vaccino: il calcolatore di attesa

Attualmente siamo solo alla fase 1 al terzo punto ovvero le persone dagli 80 anni in su. Una persona nella media, intesa tra i 18 e i 54 anni e senza patologie accertate gravi che la malattia Covid-19 potrebbe far aggravare invece sono nella fase 2 categoria 6; nel calcolatore c’è un elenco specifico delle malattie prese in considerazione. Gli altri punti invece riguardano l’appartenenza a gruppi particolari come forze armate o personale scolastico. Da notare che manca un dato importante ovvero la regione in cui si abita.

Un punto importante da sottolineare è che il calcolatore è tarato sull’attuale ritmo delle vaccinazioni, che è tra i peggiori immaginabili. Il sentore è che a breve ci sarà un giro di vite in merito e che il programma vaccinale ripartirà nuovamente con un ritmo maggiore, soprattutto visto l’introduzione di programmi speciali per zone particolarmente colpite. Le dosi che arriveranno nei prossimi due/tre mesi saranno molte e tempo un mese, o meno, dovrebbe arrivare perfino il vaccino mono dose di Johnson & Johnson, si parla di milioni di dose.

Detto questo, tolti gli indugi, per un ragazzo di 26 anni che non appartiene a nessuna categoria ritenuta essenziali e senza malattie pregresse il tempo di attesa allo stato attuale per ricevere il vaccino varia tra 8 mesi 13 mesi. Qual è il vostro tempo di attesa?