Siete alla ricerca di una tariffa 5G ricca di contenuti ma non volete spendere cifre assurde? La nuova promo di Iliad potrebbe fare proprio al caso vostro. L’operatore francese ha appena lanciato una nuova tariffa che farà gola a molti. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo.

Iliad continua la “rivoluzione” con le sue promozioni a costo ridotto. Dopo l’arrivo della prima tariffa 5G a dicembre, nelle scorse ore, l’operatore ha deciso di proporne un’altra ancora più interessante. Il prezzo rispetto alla precedente non cambia, ma aumentano i Giga! Ecco come attivarla.

Iliad Flash 100 5G: tutti i contenuti

Si chiama Flash 100 5G, la nuova tariffa 5G ready di Iliad. Questa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 5G (dove disponibile). Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro! Come al solito, non sono previsti vincoli contrattuali di nessun tipo. Inoltre, sono compresi nel costo, anche tutti i servizi essenziali come segreteria telefonica e hotspot personale.

La tariffa è già disponibile al pubblico ed è sottoscrivibile da tutti coloro che decidono di attivare una nuova SIM Iliad, con o senza portabilità del numero di telefono. Trattandosi di una promozione flash, questa è disponibile solo per un periodo limitato. Salvo proroghe, infatti, il termine ultimo per aderire alla promo è il 30 marzo 2021. É previsto un costo di attivazione della SIM pari a 9,99 euro. L’attivazione può essere effettuata sia online che presso un qualsiasi Iliad Point. Per tutti gli approfondimenti sulla tariffa, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: iliad.it