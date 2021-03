Samsung Electronics ha svelato il nuovo Galaxy XCover 5, un dispositivo robusto ma sofisticato, pensato per gestire lavori impegnativi e soddisfare le esigenze di lavoratori sempre più in movimento. Nato per lavorare sul campo e in fabbrica, il Galaxy XCover 5 combina durata e comfort in un prodotto elegante e facile da tenere in mano, ma abbastanza robusto da resistere ad ambienti e condizioni di lavoro difficili.

Le caratteristiche del nuovissimo Galaxy XCover 5

Mark Notton, direttore senior del Mobile Product Portfolio di Samsung Electronics Europe, spiega che l’azienda sta rapidamente investendo in tecnologie che offrano efficienza e durata per le aziende che operano sul campo e in fabbrica, mentre diventano sempre più mobili. Notton aggiunge che il Galaxy XCover 5 è un dispositivo che affronta le sfide che i datori di lavoro sul campo si trovano spesso ad affrontare, dalla protezione dei materiali sensibili alla durevolezza in qualsiasi ambiente: che si tratti del pavimento della fabbrica, di condizioni di calore estremo o di esposizione alle intemperie, può tenere il passo con le esigenze del lavoro, migliorando la produttività e aumentando la collaborazione per rendere il lavoro quotidiano più facile e più efficiente.

Il nuovo smartphone di casa Samsung è dotato di varie caratteristiche che consentono di svolgere attività impegnative. L’assorbimento degli urti migliorato lo rende resistente a cadute da un’altezza massima di 1,5 metri; la resistenza alla polvere e all’acqua di classe IP682 significa che può essere immerso in oltre un metro d’acqua per più di 30 minuti con una protezione totale contro la polvere. La funzione Glove Touch, poi, aumenta la sensibilità al tocco permettendo agli utenti di utilizzare il dispositivo indossando i guanti.

Infine, oltre alla fotocamera professionale da 16 MP e al processore più potente, il nuovo Galaxy offre diverse funzioni che ne aumentano la comodità, fra cui la possibilità di utilizzare il flash a LED come torcia e il chip che lo rende perfetto per sostituire l’abbonamento elettronico sui mezzi di trasporto. Insomma, un vero e proprio aiutante che semplifica il lavoro e la vita quotidiana.