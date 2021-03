Secondo un nuovo studio le seppie possono superare il “test del marshmallow”, ossia il test per determinare l’autocontrollo. In questo caso, i cefalopodi erano disposti a rinunciare ai pasti quando sapevano che aspettare significava che sarebbero stati ricompensati con prelibatezze più deliziose. Questo li rende i primi invertebrati ad avere molto autocontrollo.

Sono cacciatori subdoli e mimetizzatori impressionanti, con la capacità di scomparire rapidamente in qualsiasi ambiente. Sono anche spaventosamente intelligenti; studi in precedenza hanno dimostrato che hanno una buona memoria, possono apprendere il valore di diversi tipi di prede e possono utilizzare l’esperienza passata per aiutarli a prevedere dove trovare cibo. Finora non era chiaro se queste creature potessero ritardare anche la gratificazione.

Le seppie hanno autocontrollo, secondo il test dei marshmallow

Si ritiene che l’autocontrollo sia la pietra angolare dell’intelligenza, poiché è un prerequisito importante per un processo decisionale e una pianificazione complessi per il futuro. Non tutti gli animali condividono questo tratto, e in precedenza si pensava che quelli che lo fanno, come le grandi scimmie e i pappagalli abbiano vite lunghe e sociali. Per capire se anche i cefalopodi avessero questa capacità il team ha adattato il test dei marshmallow, solitamente utilizzato nei bambini per testare l’autocontrollo, per questa specie.

Il team ha scambiato marshmallow con munchies di pesce, dopo aver capito cosa preferivano mangiare sei seppie di 9 mesi. Si è scoperto che tutti preferivano di più i gamberetti vivi, seguiti dal gamberone, con il granchio asiatico che arrivava per ultimo dei tre. Hanno quindi allestito un apparato a due camere con cassetti scorrevoli trasparenti. Dietro un cassetto, hanno messo un pasto preferito e dietro l’altro, hanno messo un pasto meno preferito. Le porte avevano dei simboli che indicavano se si sarebbe aperta con un ritardo o si sarebbe aperta immediatamente, cosa che la seppia imparò a riconoscere.

Le seppie in effetti scelsero di ritardare la gratificazione per ottenere un pasto più delizioso se avessero saputo che la porta si sarebbe aperta dopo un pò; sono stati in grado di ritardare la presa del loro spuntino per un periodo compreso tra 50 e 130 secondi. Durante questo periodo, generalmente si sedevano in fondo al serbatoio a guardare le due ricompense. Perché le seppie hanno sviluppato la capacità di esercitare autocontrollo è un pò un mistero. Questa scoperta è un esempio estremo di evoluzione convergente perché le seppie hanno storie evolutive significativamente diverse dalle scimmie, dai corvidi e dai pappagalli più comunemente studiati, e tuttavia condividono la stessa caratteristica cognitiva.

Conseguenza del camuffamento

Possono tollerare ritardi nell’ottenere cibo di qualità superiore paragonabile a quello di alcuni vertebrati dal grande cervello. Questi includono grandi scimmie, pappagalli e corvidi. Tuttavia i benefici dell’autocontrollo per tali animali sociali e longevi sono evidenti. Se questi animali resistono alla tentazione ora, potrebbero avere risultati migliori in futuro e vivere una vita più lunga. Ad esempio possono aspettare che gli altri mangino per rafforzare i legami sociali o rinunciare alla caccia e al foraggiamento per darsi il tempo di creare strumenti al fine di ottimizzare la caccia e il foraggiamento in futuro. I benefici per le seppie sono meno evidenti. Le seppie non sono longeve, non sono sociali e non producono o costruiscono strumenti.

I ricercatori ipotizzano che la seppia abbia sviluppato l’autocontrollo come sottoprodotto di un tratto non correlato: il camuffamento. Per evitare di essere scoperte dai predatori, le seppie devono trascorrere lunghi periodi della loro giornata nascoste, facendo solo brevi pause per il foraggio. Così, forse l’autocontrollo si è evoluto per ottimizzare il loro comportamento di foraggiamento. Hanno anche verificato se il grado di autocontrollo nelle seppie fosse collegato a una maggiore intelligenza o alla capacità di apprendimento.

Per fare questo, hanno addestrato le seppie ad associare la ricompensa a vari stimoli; le seppie che hanno esercitato un maggiore autocontrollo, hanno aspettato più a lungo per ottenere il loro cibo, avevano una migliore capacità di apprendere. Per collegare l’autocontrollo all’intelligenza devono effettuare altri test cognitivi sulle seppie come la memoria spaziale e la permanenza dell’oggetto, il che significa comprendere che un oggetto continua ad esistere indipendentemente dal fatto che si possa vedere.

Foto di Martin Str da Pixabay