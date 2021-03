Dopo le numerose promozioni riguardanti le tariffe operator attack, Vodafone ha deciso di concentrarsi su un altro target di clienti, i cosiddetti “ex”. L’azienda ha lanciato, nelle scorse ore, una nuova campagna SMS winback che permette ad alcuni ex-clienti di attivare una tariffa speciale ad un costo super. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Siete degli ex-clienti Vodafone? In queste ore potrebbe arrivarvi un messaggio che vi permette di usufruire di una promozione davvero interessante. Stiamo parlando della possibilità di attivare, indistintamente dall’operatore di provenienza, la tariffa Special 50 Digital Edition a soli 7 euro al mese! Ecco in che modo.

Vodafone: tutti i contenti della Special 50 Digital Edition

La Special 50 Digital Edition è senza dubbio una delle migliori tariffe Vodafone degli ultimi tempi. Grazie alla nuova campagna winback, anche gli ex-clienti possono usufruirne ad un prezzo speciale. La tariffa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G. Il costo mensile da sostenere è di soli 7 euro! Chiamami & Recall e Segreteria Telefonica sono inclusi nella tariffa a costo 0.

L’attivazione della Special 50 Digital Edition da parte degli ex-clienti può avvenire sia online che presso un qualsiasi centro autorizzato Vodafone. In entrambi i casi, è necessario aver ricevuto l’SMS promozionale. Trattandosi di una promozione speciale, l’attivazione della tariffa, come il costo della SIM, sono completamente gratuiti. In caso di acquisto online, inoltre, anche la spedizione a casa è completamente gratuita. Salvo proroghe, il termine ultimo per aderire alla campagna winback è il 9 marzo 2021. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Vodafone.it