Interessanti novità in casa Apple. L’azienda ha finalmente deciso di proporre un semplice strumento i grado di trasferire foto e video da iCloud a servizi di terze parti come Google Foto. Il procedimento risulta essere molto intuitivo. In questo articolo, adiamo a riportarvelo passo per passo.

Avete necessità di trasferire file foto e video da iCloud a Google Foto? Apple ha deciso i lanciare lo strumento che fa al caso vostro. Bastano solo una paio di click e la richiesta di trasferimento viene inoltrata. L’unica pecca? La lentezza del processo. Apple ha comunicato che, per ragioni di privacy e sicurezza degli utenti, possono volerci dai 3 ai 7 giorni per far sì che il passaggio avvenga. Ecco la procedura da seguire.

Apple: come trasferire foto e video da iCloud a Google Foto

Recarsi sul sito privacy.apple.com. Accedere con il proprio ID Apple. Selezionare la voce “trasferisci una copia dei tuoi dati”. Selezionare Google Foto come destinazione dei file. Finalizzare il trasferimento accendete al proprio account Google.

L’utente riceve una mail alla fine di tale procedura per confermare la richiesta di trasferimento e una mail quando il trasferimento viene completato. É necessario precisare che i dati trasferiti da iCloud non vengono cancellati, il sistema fa una copia e la invia al servizio prescelto. Alcuni dei file trasferiti (Live Photos, Immagini RAW e altro) potrebbero non essere compatibili con alcuni servizi. I file sicuramente supportati per il trasferimento sono i seguenti: .jpg, .png, .webp, .gif, alcuni file RAW, .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v,. File 3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts e .mkv.

Il nuovo strumento di trasferimento è una novità assoluta in casa Apple. Al momento, è disponibile solamente in alcuni paesi (UE, Australia, Islanda, Liechtenstein, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera , Regno Unito e Stati Uniti). Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com