Ultimamente si parla spesso di ho. Mobile e delle sue iniziative super interessanti. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso nuovamente di aggiornare il suo catalogo di tariffe online. Arriva sul web la promo che tutti aspettavano da tempo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

ho. Mobile ci va giù pesante con la nuova tariffa telefonica. Stiamo parlando di una delle promozioni telefoniche più interessanti degli ultimi tempi. Tanti Giga, minuti e messaggi a meno di 10 euro al mese!

ho. Mobile: ecco cosa comprende la nuova tariffa dell’operatore virtuale

Si chiama ho. 7,99, la nuova tariffa speciale dell’operatore virtuale di Vodafone. Già disponibile presso alcuni punti vendita con il nome di ho. 7,99 BTL 100 Giga, questa offre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro! Come al solito, non sono previsti vincoli contrattuali. Sono inclusi nel costo, inoltre, anche diversi servizi essenziali come hotspot personale, ho. chiamato, avviso di chiamata, ecc.

La promo ho. 7,99 è proposta in formula operator attack. Questa, può essere attivata solo da coloro che decidono di passare all’operatore da Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce a altri MVNO (esclusi Very Mobile, Kena Mobile, Daily Telecom e Digi Mobil). Il costo di attivazione della tariffa è gratuito. Per la SIM, invece, è previsto un contributo di 0,99 euro. La spedizione a casa è offerta gratuitamente. Ricordiamo che la promo continua ad essere attivabile anche presso i punti vendita. Al momento, non è stata comunicata una data di fine iniziativa. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: ho-mobile.it