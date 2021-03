Si chiama Yusaku Maezawa, è un miliardario magnate della moda ed è anche una vecchia conoscenza in ambito aerospaziale. Parliamo dell’uomo che è passato alla storia per essere il primo passeggero ad aver comprato un biglietto su Starship di SpaceX per andare sulla Luna, il costo non è noto ma immaginiamo non sia propriamente a buon mercato. Tuttavia ha deciso di non andarci da solo.

Da qui l’idea di acquistare anche i posti restanti e dare il via ad un processo di candidatura più ampio. L’annuncio è arrivato in queste ore dal suo account Twitter. Pone l’accento sulla ricerca di personalità creative, che forti delle loro capacità dovranno essere in grado di superare i propri limiti e aiutare agli altri membri del team a fare lo stesso.

SpaceX, il miliardario che cerca compagni per un viaggio sulla Luna

Maezawa e il compagno selezionato rappresenteranno il primo team di viaggiatori alla volta della Luna sin dai tempi dell’ultima missione Apollo del 1972, sempre che SpaceX riesca a portare a termine il viaggio. Il miliardario ha peraltro caricato un video nel quale appare anche Elon musk, dove parla di un possibile avvio della missione nel 2023. Tuttavia lo sviluppo di Starship, seppur proceda bene, ma è ancora in alto mare e lo dimostra il fatto che abbiamo ancora visto solamente il prototipo di Starship.

Prima di questo tentativo di cercare compagnia per il primo viaggio commerciale privato sulla Luna, il miliardario giapponese aveva tentato di cercare una fidanzata con la sua stessa passione per lo spazio. Lo fa attraverso un reality show, chiamato “Full Moon Lovers“, non andato poi a buon fine. Ha descritto il suo prototipo di donna ideale; una donna “speciale” e ha invitato le interessate a inviare la propria candidatura online.

Ogni partecipante scelto indosserà una tuta SpaceX su misura, realizzata per fornire un ambiente pressurizzato per tutti i membri e instradare comunicazioni e sistemi di raffreddamento agli astronauti durante il volo regolare. In questo momento, le pre-candidature per il processo di selezione sono dovute entro il 14 marzo e lo screening iniziale inizierà una settimana dopo. I colloqui finali e le visite mediche sono previsti per la fine di maggio.

Foto di SpaceX da Pexels