Lo scorso mercoledì, a largo della costa orientale statunitense, dalla Pennsylvania fino all’estremo sud di Porto Rico, è stata avvistata una misteriosa palla luminosa fluttuare nel cielo attorno alle 18:00 ora locale. Sui social l’evento è stato attribuito all’arrivo di UFO e alieni, ma la NASA afferma di avere una spiegazione per questa misteriosa nuvola rossa.

Moltissimi utenti di diversi social hanno postato le immagini e le segnalazioni relative all’avvistamento di due strani fenomeni. Uno era una sorta di strana nuvola, come un “soffio” rosso/rosa, il più ampiamente osservato e fotografato; l’altro invece era qualcosa di più simile a una specie di arcobaleno bianco dall’aspetto irregolare.

La versione simile ad una nuvola è diventata virale sui social come “nuvola rossa” o “nuvola di zucchero filato”. Sui diversi social media sono apparse foto e segnalazioni di questo evento sino alle 18:30 di mercoledì (ora locale).

Sui social molte persone hanno condiviso le foto, mostrando questa nuvola rossa che diventava più grande e cambiava tonalità al calare del sole, dal rosso al rosa acceso. Molti utenti hanno trovato l’evento talmente straordinario da pensare subito che si trattasse di qualcosa di soprannaturale o alieno.

Ad esempio, una donna del North Carolina ha scritto su Facebook: “Pensavo fossimo stati invasi”. Mentre qualcuno ha twittato “Era super vibrante e sembrava completamente irreale”. Questa strana nuvola rossa ha dunque ispirato parlare di UFO e alieni, ma la NASA afferma che entrambi i fenomeni osservati, sono soltanto la conseguenza atmosferica del lancio di un razzo suborbitale a tre stadi, avvenuto lo scorso mercoledì dalla Wallops Flight Facility sulla costa della Virginia.

Anche la NASA ha infatti twittato le foto delle due diverse “nuvole” generate dal razzo, e corrispondono esattamente a quanto osservato su tutta la costa orientale statunitense. La NASA aveva anche pubblicato un avvertimento un paio di giorni prima del lancio, comunicando che sarebbero potute apparire delle stranezze nel cielo a causa di un piccolo rilascio di vapore associato al lancio.

A three-stage suborbital sounding rocket was launched in the afternoon on March 3 for the Department of Defense from NASA’s Wallops Flight Facility in Virginia.

The launch was to study ionization in space just beyond the reaches of Earth’s atmosphere: https://t.co/OIDGWaAOS2 pic.twitter.com/JMLYze8DVE

— NASA Wallops (@NASA_Wallops) March 4, 2021