Sono in studio nuove varianti del Covid-19, molto più contagiose e pericolose, tanto da sollevare dubbi se i vaccini ad ora esistenti siano efficaci con queste nuove varianti. Stanno emergendo in tutto il mondo, nel Regno Unito, in Sud Africa e in Brasile. Negli Stati Uniti sono state identificate varianti da New York City e California. Finora, gli studi suggeriscono che i vaccini attualmente in uso possono riconoscere le varianti emergenti, ma non forniscono la stessa protezione contro questi nuovi ceppi.

La variante Sudafricana, ad esempio, ha ridotto la protezione anticorpale del vaccino Pfizer di due terzi; gli anticorpi del vaccino Moderna sono diminuite di almeno sei volte. Ci sono diversi motivi per cui gli anticorpi generati dopo aver ricevuto un vaccino potrebbero riconoscere una variante ma non combatterla.

Vaccini Covid, come gestiranno le nuove varianti?

Gli anticorpi proteggono legandosi a ogni singola proteina spike sulla superficie del coronavirus, che gli impedisce di infettare la cellula. Se una variante produce molte volte più virus, gli anticorpi potrebbero non essere in grado di attaccarsi a tutti quei frammenti di virus in modo altrettanto preciso o efficiente. Tuttavia i booster e le nuove versioni di vaccini che prendono di mira le varianti sono già in fase di studio. I tre vaccini che sono stati autorizzati dalla Food and Drug Administration per l’uso di emergenza da Moderna, Pfizer-BioNTech e Johnson & Johnson funzionano in modi diversi e quindi hanno approcci diversi alla gestione delle varianti.

Moderna sta testando se utilizzare una terza dose del suo vaccino esistente, nonché un colpo di richiamo che prende di mira la variante del Sud Africa. La società è impegnata a fare tutti gli aggiornamenti necessari al nostro vaccino fino a quando la pandemia non sarà sotto controllo. Il vaccino di Moderna utilizza la tecnologia mRNA per fornire materiale genetico alle cellule con istruzioni su come creare un pezzo non infettivo della proteina spike del Covid-19. Il sistema immunitario riconosce le copie della proteina spike e crea anticorpi contro di essa.

Se una persona completamente vaccinata è esposta al virus effettivo in futuro, il corpo può ricordare come innescare una risposta immunitaria e creare anticorpi che combattono il virus. I booster per le nuove varianti utilizzano la stessa tecnologia del vaccino Covid originale di Moderna. Potrebbero essere necessari mesi prima che i dati clinici siano pronti per la revisione e anche più tempo prima che i booster siano approvati, prodotti e pronti per essere somministrati.

Pfizer

Pfizer-BioNTech sta testando anche lui un terzo colpo di richiamo del suo vaccino su persone completamente vaccinate nello studio di fase 1. I partecipanti riceveranno la loro terza dose da sei a 12 mesi dopo essere stati completamente vaccinati. Inoltre, la società sta discutendo una sperimentazione clinica per un vaccino specifico per variante che è una versione ricostruita del suo vaccino originale utilizzando il ceppo del Sud Africa.

Come Moderna, il vaccino mRNA di Pfizer è abbastanza adattabile. La flessibilità della nostra piattaforma proprietaria di vaccini a mRNA ci consente di sviluppare tecnicamente vaccini di richiamo in poche settimane, se necessario. Questo percorso normativo è già stabilito per altre malattie infettive come l’influenza. Adottiamo queste misure per garantire un’immunità a lungo termine contro il virus e le sue varianti.

Johnson&Jonhson

Il vaccino più recente ad ottenere l’autorizzazione ha avuto un tasso di efficacia del 72%, ma in Sud Africa, l’efficacia era del 64%. In Brasile, il vaccino è stato efficace al 66%. Il vaccino monodose di Johnson & Johnson utilizza un adenovirus, un virus che causa il comune raffreddore, come messaggero per fornire istruzioni alle cellule del corpo. La società sta lavorando allo sviluppo di software che aiuterà ad affrontare alcune di queste.

Sebbene il vaccino di Novavax non sia ancora approvato negli Stati Uniti, la società prevede che riceverà l’approvazione della FDA entro maggio. I dati dello studio nel Regno Unito a gennaio mostrano che il vaccino è stato efficace per oltre l′89% nella protezione contro Covid e per l′85,6% contro la variante britannica. Tuttavia il vaccino Novavax era meno del 50% efficace sul ceppo sudafricano. Novavax sta lavorando a un terzo booster che potrebbe essere testato ad aprile.

Foto di Artem Podrez da Pexels