WhatsApp continua a migliorare il suo servizio su tutte le piattaforme. Nelle scorse ore, l’azienda ha annunciato, a sorpresa, l’arrivo di una grossa novità sulla versione desktop del servizio di messaggistica. Finalmente, anche su pc Windows e Mac sarà possibile utilizzare WhatsApp per effettuare chiamate e videochiamate! Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Sono sempre più gli utenti che utilizzano la versione desktop di WhatsApp. Facebook lo sa bene e, infatti, ultimamente ha introdotto diverse novità interessanti sia su Mac che su Windows. Da oggi in avanti, la desktop versione desktop del servizio di messaggistica sarà alla pari con FaceTime e Google Meet per quanto riguarda le chiamate e le videochiamate. Ecco come funziona il tutto.

WhatsApp: le videochiamate e le chiamate sbarcano sulla versione desktop

Sono oramai diversi mesi che WhatsApp ha deciso di introdurre la funzione di chiamata e videochiamata all’interno della versione mobile del suo servizio. A partire da oggi, questa sbarca anche sulla versione desktop. Ebbene sì, tutti gli utenti potranno utilizzare i propri computer per effettuare chiamate e videochiamate WhatsApp con gli altri utenti. Il funzionamento della feature è il medesimo della versione mobile. L’unica differenza, al momento, è che le videochiamate e le chiamate possono essere effettuate solamente nei confronti di singoli. Non disperate, però, l’azienda ha fatto sapere che presto arriveranno in campo anche le chiamate di gruppo.

É interessante notare come l’azienda si stia impegnando molto di più per accontentare i suoi clienti. L’introduzione di una feature del genere all’interno della versione desktop di WhatsApp, sopratutto nel periodo in cui ci troviamo, porterà molti più utenti ad utilizzarlo. Quali saranno le altre sorprese in serbo per il futuro? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp via Twitter