Alimentazione, quante proteine necessita il nostro corpo giornalmente?

Le proteine ​​sono un nutriente essenziale per il mantenimento e la costruzione dei muscoli, motivo per cui devono essere sempre presenti in ogni tipologia di alimentazione. La quantità di proteine ​​di cui hai bisogno ogni giorno dipende da diversi fattori, come l’età, il peso e il livello di attività fisica. Ma come fare a calcolare quante proteine il nostro organismo necessita? E quali sono i cibi che ne possiedono di più?

Quante proteine nella propria alimentazione?

Il fabbisogno proteico varia da individuo a individuo, ma in generale, le proteine ​​dovrebbero costituire circa dal 10% al 35% dell’assunzione giornaliera di cibo, afferma Elizabeth Beil, nutrizionista dietista. Alcuni studi suggeriscono che la quantità di proteine ​​di cui hai bisogno potrebbe essere anche di più, ma è sempre consigliato mantenersi sulle quantità base e non eccedere.

L’assunzione di proteine ​​varia anche in base all’età e al sesso. Ad esempio, gli uomini hanno bisogno di più proteine ​​rispetto alle donne perché tendono ad avere più muscoli. Inoltre, le persone anziane hanno bisogno di più proteine ​​perché i loro corpi non elaborano le proteine ​​in modo efficiente. Le persone con più di 70 anni corrono anche un rischio maggiore di carenza di proteine ​​a causa del fatto che in generale mangiano meno.

Sono svariati gli alimenti che possiedono principalmente proteine, e quindi importanti da inserire nel proprio regime. Sicuramente è presente la carne, sia rossa sia bianca, anche se è consigliato non esagerare con la prima. Altre fonti di proteine sono i legumi, il pesce, le uova, specialmente l’albume e la frutta secca, come noci e mandorle.