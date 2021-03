Spesso si parla delle sorprese che gli operatori telefonici fanno ai propri clienti. Quella che ho. Mobile ha deciso di fare ai suoi, è decisamente senza precedenti. Tramite un comunicato ufficiale, l’azienda ha fatto sapere che regalerà Giga illimitati a tutti i suoi clienti fino al prossimo 1 maggio. L’attivazione della promo è gratuita e automatica! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

“Un regalo Giga per te” è questo quello che si legge sul sito ufficiale di ho. Mobile. A partire da oggi, 8 marzo, e fino al prossimo 1 maggio, tutti i clienti dell’operatore virtuale potranno navigare online senza consumare i Giga della loro tariffa! Bello vero? Scopriamo quali sono i dettagli dell’iniziativa.

ho. Mobile: sorpresa con il botto per tutti i clienti

Non è uno scherzo, ho. Mobile ha deciso di fare un grosso regalo a tutti i suoi clienti. Per premiarli della loro fedeltà, l’operatore ha deciso di offrirgli Giga illimitati da oggi fino al prossimo 1 maggio. Ebbene sì, più di un mese di navigazione online senza alcun limite. Nessun operatore virtuale si è mai spinto così oltre con i regali. L’azienda ha spiegato che l’attivazione della promo è completamente gratuita e automatica. Al termine della iniziativa, si disattiverà automaticamente e gli utenti riprenderanno ad utilizzare i Giga inclusi nelle loro tariffe per la navigazione.

Per poter usufruire della navigazione gratuita e illimitata, la SIM deve avere credito positivo. La velocità di navigazione è la stessa prevista dall’offerta che l’utente ha sottoscritto: 30 Mbps per la stragrande maggioranza delle tariffe, 60 Mbps per chi ha la promo 200 GB. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: ho-mobile.it