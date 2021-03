Le discussioni su quanta privacy abbiamo nel mondo digitale sono particolarmente attive e soprattutto negli ultimi anni. Tuttavia, pochi sono arrivati ​​al nocciolo della questione, ovvero considerare cosa succede ai nostri dati dopo la morte. Ora, con l’arrivo della “resurrezione digitale“, questo argomento dovrà essere trattato in modo molto più dettagliato. Sebbene, i problemi della legislazione post mortem sulla privacy – o meglio, la sua mancanza – sono già piuttosto dibattuti e forieri di controversie.

A causa di questa situazione, sono state messe sul tavolo proposte come la possibilità di “resuscitare” i morti attraverso una personalità digitale. L’idea è di utilizzare i dati del defunto per “ricostruirli” virtualmente. In questo modo, la famiglia e gli amici potrebbero chattare e interagire con il chatbot di turno come se fosse il defunto.

La resurrezione digitale potrebbe essere una realtà

Anche se può sembrare macabra, questa non è un’idea che si vede solo nei film di fantascienza. Infatti, in questo momento, questa è una possibilità reale.

Aziende come Microsoft hanno brevettato un chatbot con la funzionalità di “resurrezione digitale” dal 2017. In altre parole, può raccogliere i dati testuali (e anche vocali) di un individuo per ricrearli virtualmente e iniziare a impersonare. Come se non bastasse, va notato che Microsoft non è l’unica a fare progressi in questo campo. Un’altra azienda di intelligenza artificiale, nota come Eternime, ha anche creato la propria alternativa di chatbot in grado di resuscitare virtualmente i morti. In questo caso, Eternime utilizza tutti i dati di Facebook degli individui. Ed include elementi come la geolocalizzazione, i loro movimenti abituali, le loro attività tipiche, foto condivise e altri dati che possono essere trovati sul social network. Alla fine, con la somma di tutto questo, si può creare un “surrogato digitale” che può rimanere attivo anche dopo la morte di una persona.

Ma… chi protegge i nostri dati dopo la morte?

Attualmente? Nessuno. Quindi, sorgono così tanti problemi quando si tratta di stabilire dove tracciare la linea di ciò che può e non può essere fatto. Come sottolineano gli autori, attualmente non esiste una legge che stabilisca cosa si dovrebbe o si può fare con i dati del defunto. Quindi, ci sono varie interpretazioni e non c’è ancora consenso nell’area. A titolo di esempio, l’Unione Europea si è distinta per i suoi strenui tentativi di tutelare la privacy dei suoi cittadini. Tuttavia, la sua legislatura non copre nulla relativo a una situazione come la resurrezione digitale. In effetti, qualsiasi legislazione post mortem è interamente nelle mani di ciascun Paese. Finora solo poche nazioni come Estonia, Francia, Italia e Lettonia hanno deciso di legiferare sulla privacy del defunto. D’altra parte, in generale, altri Paesi al di fuori dell’UE non si sono mobilitati per creare un quadro giuridico che dettaglia cosa fare in questi casi.

Dall’altro lato, poiché non abbiamo un legislatore in quanto tale, società private come Google o Facebook sono state incaricate di determinare cosa succede alle informazioni del defunto. In generale, la maggior parte di questi ha una politica di “non divulgazione” assoluta anche post mortem. Ma queste soluzioni isolate non possono essere considerate la norma a lungo termine.

Se la resurrezione digitale va avanti, dovremo creare nuove leggi

Per i ricercatori, se l’idea della resurrezione digitale rimarrà una possibilità – che sembra essere la tendenza – allora le nostre leggi devono cambiare. In essi, dovrebbe esserci la possibilità per ogni individuo di decidere cosa accadrà ai propri dati dopo la propria morte, come hanno iniziato a proporre piattaforme come Facebook.

Con questo in mente, gli autori propongono di lavorare con un nuovo sistema di “esclusione volontaria” come quello che il Regno Unito applica attualmente per la donazione di organi – non ha ancora alcuna legislazione sulla privacy post mortem. In base a questo sistema, tutte le persone sono donatrici di organi, a meno che non stabiliscano esplicitamente diversamente nella vita.

In questo caso, si potrebbe sostenere che tutti gli individui sarebbero donatori di dati, a meno che non chiedano qualcosa di diverso in vita. In questo modo, sia che la famiglia paghi per una resurrezione digitale per riavere in qualche modo il proprio caro o che i dati vengano utilizzati per alimentare algoritmi e intelligenze artificiali, sarebbe almeno chiaro che è stato fatto con il consenso dei defunti.

Chiaramente, questo campo è molto aspro e le idee di questo tipo di “resurrezione” sono a dir poco inquietanti. Pertanto, Microsoft non ha considerato di portare alla luce il suo brevetto. Ma la possibilità che lo faranno in futuro non è scomparsa. Per questo gli autori commentano che, quando arriva il momento, le leggi devono essere pronte per affrontare la nuova situazione.