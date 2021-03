Covid-19, il vaccino può portare a una falsa diagnosi di cancro

Un gruppo di esperti avverte i destinatari del vaccino contro il Covid-19 che una risposta immunitaria normale può essere scambiata per cancro se appare su una mammografia o su un altro screening apposito. Alcune delle forze di difesa del corpo, i globuli bianchi, si riuniscono nei linfonodi. Tuttavia, i linfonodi, specialmente sotto l’ascella, possono gonfiarsi a seguito delle vaccinazioni Covid-19. A causa di ciò, una scansione condotta subito dopo la vaccinazione può produrre un falso positivo e causare stress inutile durante un periodo già difficile.

Il vaccino contro il Covid-19 e la diagnosi di cancro

Chen e colleghi di vari istituti negli Stati Uniti hanno formato un avviso per lanciare l’allarme sul potenziale di falsi positivi durante il lancio del vaccino. Il gruppo ha avvertito gli esperti medici di prepararsi per insolitamente “grandi volumi” di scansioni di tomografia computerizzata (TC) del torace, scansioni di tomografia a emissione di positroni (PET) e mammografie che mostrano i linfonodi ingrossati mentre continuano le vaccinazioni.

I linfonodi più comunemente colpiti si trovano vicino all’ascella e alla clavicola sul lato in cui i pazienti ricevono il vaccino. La misura in cui si verifica questo gonfiore non è completamente compresa ed è stata riportata in studi su destinatari dei vaccini Pfizer e Moderna ma non del vaccino Johnson & Johnson.

Il consiglio è che i pazienti dicano al proprio radiologo che sono stati vaccinati prima di una scansione in modo che qualsiasi gonfiore nei linfonodi non si traduca necessariamente in una diagnosi errata o inneschi procedure non necessarie, costose e potenzialmente invasive.