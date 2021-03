Dopo aver avviato i test in merito alle foto che si autodistruggono una volta aperte, WhatsApp ha deciso di potare in campo qualcosa di analogo anche per i messaggi. A confermarlo, come al solito, i colleghi di WABetaInfo. Facebook vuole rendere il suo servizio di messaggistica decisamente più versatile. Riuscirà, così, ad attirare nuovi utenti?

WhatsApp continua a sperimentare nuove soluzioni per la chat. É di poche ore fa, la notizia secondo la quale l’azienda sarebbe interessata ad introdurre una modalità di chat nella quale i messaggi si distruggono automaticamente dopo 24 ore dall’invio. Quando arriverà per tutti? Cerchiamo di capirlo insieme.

WhatsApp: i messaggi che si autodistruggono in 24 ore stanno per arrivare

I messaggi che si autodistruggono non sono una novità assoluta all’interno di WhatsApp. Già qualche mese fa, infatti, l’azienda ha introdotto quelli che ha definito i “messaggi effimeri“. Questi, altro non sono che messaggi che si cancellano dopo 7 giorni dall’invio. É proprio nelle impostazioni di tale funzione che l’azienda vuole apportare delle modifiche. Oltre all’opzione che permette di distruggere i messaggi dopo 7 giorni, presto, potrebbe arrivarne un’altra che permette di impostare il timer a sole 24 ore. Gli utenti, ovviamente, potranno scegliere a loro piacimento quale delle due alternative utilizzare. Facebook c’ha visto lungo. Una feature del genere, già presente su diversi servizi concorrenti, potrebbe portare nuovi utenti ad utilizzare il social.

Come già detto, la funzione risulta essere, al momento, solo in fase di test. Di conseguenza, ci vorranno ancora alcune settimane prima che l’azienda la rilasci al pubblico. Ciò che è certo è che WhatsApp ha in serbo una marea di grosse novità per il futuro. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.