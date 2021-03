Altri giganti della tecnologia si uniranno a Tesla investendo i loro soldi in Bitcoin? A quanto pare, si vocifera che con una somma in Bitcoin equivalente dai 200.000 ai 250.000 dollari, entro la fine del 2021, potrebbe sembrare particolarmente interessante investire in questa carismatica criptovaluta. In ogni caso, i bassi tassi di interesse e le massicce emissioni di dollari incoraggiano le persone a cercare altri investimenti.

Square, MicroStrategy, Tesla sono solo alcune tra le società quotate che hanno deciso di investire i propri soldi in Bitcoin. Chi si aggiungerà a queste? E perchè? Sappiamo che le piattaforme online fioccano, insieme anche alle app (come ad esempio Bitqt App) grazie alle quali è possibile addentrarsi in un questo mondo spesso guidati da visionari.

Bitcoin all’assalto delle aziende conservatrici

Più conservatrici, altre società sono ancora riluttanti all’idea di investire i propri soldi in questo modo. Sebbene, a detta di chi questo mondo lo bazzica e gli fa l’occhiolino da lontano, ritiene che le società con liquidità farebbero bene ad assegnarne una parte proprio ai Bitcoin. Facciamo solo qualche nome.

Apple sarebbe un candidato ideale. Perché? Perché il gigante della telefonia della mela morsicata ha non meno di 196 miliardi di dollari – almeno secondo i risultati finanziari.

Mentre c’è chi spinge anche un altro notevole brand: Netflix. Qualcuno, infatti, aveva previsto che probabilmente questa sarebbe stata la prossima grande azienda a investire i suoi soldi in Bitcoin.

Il primo passo per il colosso di Cupertino potrebbe quindi forse consistere nell’accettare le criptovalute come mezzo di pagamento tramite ApplePay. Ma c’è anche chi si dimostra più attento nelle sue previsioni. E crede che Apple si trovi proprio nella categoria delle aziende conservatrici. Il 2021, dunque, vedrà altre società, forse non così visionarie o dirompenti, iniziare ad insierire i Bitcoin nei loro bilanci. E proprio in virtù della sua significativa liquidità, Apple potrebbe essere tentata da questa nuova avventura.