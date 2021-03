Covid-19, la vitamina D riduce i decessi, secondo uno studio spagnolo

Un recente studio ha evidenziato come la vitamina D abbia effetti positivi per l'organismo e nella lotta contro i sintomi da Covid-19

Una sana ed equilibrata alimentazione aiuta sicuramente a rafforzare il proprio organismo e sistema immunitario, producendo una migliore risposta a malattie ed infezioni, compresa quella dovuta al Covid-19. In merito a ciò, una recente ricerca spagnola ha evidenziato che la vitamina D riduce i decessi per Covid-19 del 60%. Nello specifico, è stata analizzata l’efficacia del calcifediol, una vitamina D3, su oltre 550 pazienti ricoverati nei reparti Covid-19 in Spagna. I risultati sono stati positivi e molto sorprendenti. Scopriamoli di seguito.

La vitamina D contro il Covid-19

Erano poco noti, finora, gli effetti dell’assunzione di colecalciferolo (vitamina D nativa) in pazienti già affetti da Covid-19. Lo studio mostra come la somministrazione di essa in soggetti affetti da Covid-19 con comorbidità abbia potenziali effetti positivi sul decorso della malattia. “I pazienti della nostra indagine, di età media 74 anni”, spiega il prof. Sandro Giannini dell’Università di Padova, “erano stati trattati con le associazioni terapeutiche allora ausate in questo contesto e, in 36 soggetti su 91 (39.6%), con una dose alta di vitamina D per 2 giorni consecutivi. I rimanenti 55 soggetti (60.4%) non erano stati trattati con vitamina D”

I risultati hanno evidenziato che la risposta immunitaria delle persone con trattamenti di vitamina D era notevolmente più forte rispetto ai pazienti senza trattamento, anche per quanto riguarda la sintomatologia di Covid-19. Ciò significa che il colecalciferolo può aiutare a contrastare gli effetti del coronavirus per l’organismo e ridurre anche i decessi, che purtroppo sono ancora molto elevati in tutto il mondo.