Aloe, ecco i numerosi benefici che apporta alla salute dell’organismo

L'aloe è una pianta molto interessante, da poter consumare in svariati modi e ricca di benefici per il nostro organismo

L’aloe è una pianta a dir poco sorprendente. Oltre ad essere una bella dal punto di vista decorativo, essa può aiutare a purificare l’aria nella tua casa e molto altro ancora. L’aloe vera è una specie specifica di succulenta del genere Aloe. E l’aspetto più interessante è che può essere consumata in vari modi per sfruttare i numerosi effetti benefici che possiede per il nostro organismo. Scopriamo di più in merito.

I benefici dell’aloe

Questa pianta ha una lunga storia di uso popolare e tradizionale in paesi come India, Messico e Cina. Il gel contiene la maggior parte del valore nutritivo della pianta, ma anche le foglie sono generalmente considerate sicure da mangiare. Puoi estrarre il gel di aloe vera dalle piante vive rimuovendo i bordi appuntiti e la pelle dalle sue foglie, quindi tagliando a cubetti e risciacquando il gel. Eventualmente, si può anche acquistarlo direttamente in qualsiasi supermercato.

Mezza tazza di succo di aloe vera contiene solo 19 calorie, 0 g di proteine, 5 g di carboidrati, 0 g di fibra, 5 g di zucchero 10 mg di calcio e sodio, 5 mg di vitamina C. Inoltre, ricerche recenti hanno scoperto che la pianta fornisce antiossidanti e minerali tra cui magnesio, cromo, selenio e zinco.

Appare evidente quindi il fatto che possieda numerosi benefici utili per noi. L’aloe può aiutare a lenire le ustioni se applicato localmente sulla pelle. Alcuni studi hanno scoperto che potrebbe anche aiutare con l’acne e con la dermatite, grazie alle sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. Il gel, inoltre, aiuta a combattere la stitichezza grazie ai ai glicosidi antrachinonici presenti nel lattice.

Infine, l‘aloe vera viene anche utilizzata per alleviare i sintomi del diabete in molte parti del mondo, anche in America Latina e nella penisola arabica. Ci sono alcune prove che suggeriscono che l’aloe vera può aiutare a moderare l’iperglicemia cronica (glicemia alta) e profili lipidici elevati.