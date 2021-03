Influenza, dei fattori causano disparità dal punto di vista socioeconomico

Uno studio ha mostrato negli Stati Uniti come esiste una forte disparità socioeconomica per l'influenza, e quindi anche per il Covid-19

Un recente studio evidenzia quei meccanismi socioeconomici che guidano le disparità per quanto riguarda l’influenza negli Stati Uniti. Le persone con uno stato socioeconomico inferiore sperimentano un aumento del carico di influenza. Studi precedenti hanno identificato vari fattori che sono alla base di questa disuguaglianza di salute, tra cui una diminuzione della vaccinazione antinfluenzale, la mancanza di accesso a congedo per malattia retribuito, la mancanza di accesso all’assistenza sanitaria, una maggiore suscettibilità alle infezioni e diversi modelli di esposizione. Tuttavia, nessuno studio precedente ha considerato tutti questi fattori contemporaneamente.

Le disparità socioeconomiche nell’influenza

Zipfel, autore principale dello studio, ed i suoi colleghi hanno considerato come più fattori sottostanti in modo indipendente e sinergico guidino le disparità di salute nel carico dell’influenza. Hanno combinato set di dati di malattie su larga scala e osservazioni di studi precedenti per sviluppare modelli computazionali basati sui dati, consentendo loro di esplorare come i vari fattori influenzano la trasmissione e il carico dell’influenza per le persone di diverso status socioeconomico negli Stati Uniti.

L’analisi ha mostrato che le persone con uno status socioeconomico inferiore sopportano un carico sproporzionato di infezione influenzale negli Stati Uniti e questa disparità deriva dalla combinazione sinergica di molteplici fattori socio-economici e sanitari. I ricercatori hanno anche identificato le regioni geografiche in cui le disparità sono più gravi.

“Poiché il divario nelle disparità sanitarie cresce in tutto il mondo, è imperativo continuare a capire come i determinanti sociali influiscono sulla salute e come questo si riflette geograficamente”, afferma Zipfel. “Il nostro lavoro mette in luce le disuguaglianze nella trasmissione delle malattie respiratorie, attualmente in mostra a causa della pandemia di Covid-19”.