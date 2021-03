La città è stata scoperta negli anni ’60 e si ritiene che abbia più di 5.000 anni di storia. Con la sua pianificazione urbana praticamente intatta, il luogo mostra ancora strade, cortili, edifici e persino un cimitero. Nella baia di Vatika, nel Peloponneso sud-orientale, in Grecia, si trova Pavlopetri, una delle città sommerse più antiche del mondo. I suoi resti archeologici, risalenti a circa 5.000 anni fa, furono scoperti per la prima volta nel 1967 dal ricercatore Nicholas Flemming. Il sito archeologico si trova ad una profondità di 4 metri ed è oggi considerato una delle città sottomarine più antiche del mondo.

Nel 1968, un team di archeologi dell’Università di Cambridge, nel Regno Unito, si recò sul sito e iniziò diversi studi per cercare di scoprire maggiori dettagli e si rese conto che la “città perduta” sottomarina è la più antica mai trovata nel Mediterraneo. La città sottomarina è l’unica al mondo a mantenere intatta la sua struttura: le strade, i cortili e gli edifici sono in vista di chi osserva il sito archeologico.

Nell’ultima ricerca effettuata a Pavlopetri, sono stati scoperti almeno 15 edifici di grandi dimensioni ed è stato rinvenuto anche un cimitero che conteneva ancora 60 tombe in pietra. Inoltre, sono stati ritrovati diversi frammenti di antichi manufatti, come oggetti, utensili usati su tavoli e grandi vasi, che offrono agli archeologi una visione più chiara della vita quotidiana delle persone che vi abitavano, prima di essere sommersi. “Ci sono città più vecchie sommerse nel mondo, ma nessuna è ben organizzata come questa e, quindi, è unica“, ha dichiarato Jon Henderson, del team dell’Università di Nottingham.

I ricercatori suggeriscono che la città sia stata sommersa dopo che diversi terremoti hanno colpito il sito. Tuttavia, il sito ha mantenuto le strutture architettoniche senza alcun intervento umano per migliaia di anni.

Attualmente, il nome originale della città è ancora sconosciuto, così come il suo ruolo esatto nel mondo antico. “È una scoperta rara e significativa perché, trattandosi di un sito sommerso, non è mai stato rioccupato“, ha spiegato Elias Spondylis del Ministero della Cultura greco.

Pavlopetri oggi

Il sito è probabilmente la città sottomarina più studiata al mondo. Nel 2011, la BBC ha prodotto un impressionante documentario intitolato Pavlopetri – The City Beneath the Waves, incentrato sul modo in cui la tecnologia è stata utilizzata dal team dell’Università di Nottingham per creare un’impressione realistica del fondale marino.

Nel 2016, Pavlopetri è stata inclusa in World Monuments Watch, un programma globale che lavora per proteggere i siti storici minacciati, sostenere gli sforzi di conservazione e sensibilizzarli.

Grazie a queste azioni, nell’agosto 2016, la regione è stata delimitata da boe per proteggerla dalle piccole navi, e nel 2018 il sito è diventato il primo, in acque greche, ad essere incluso nelle carte nautiche fornite ai navigatori dal Servizio Idrografico di la Marina greca.